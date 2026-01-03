Este domingo se llevará a cabo la Jornada 19 de LaLiga entre el Real Madrid vs Real Betis, es por ello que hoy se dio la conferencia de prensa, en donde Manuel Pellegrini, el DT del cuadro sevillano, minimizó la baja de Kylian Mbappé por lesión asegurando que en su caso el equipo cuenta con tres ausencias que también son de importancia.

Pellegrini minimiza la ausencia de Mbappé

Para el estratega del equipo verdiblanco es obvio que es una baja que les pesa a los madridistas, pero que se deben concentrar en los que están, sobre todo porque él y su escuadra llevan varios duelos sin contar con sus elementos y han tenido que resolver los partidos con los que cuentan, por lo que dejó de lado esta polémica.

“Cuando me han preguntado a mí por las bajas que hemos tenido en muchísimos partidos he tenido siempre la misma respuesta, que los importantes son los que están, los que pueden jugar y no las bajas (…) “El Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja que tenga durante la temporada. Sin lugar a dudas Mbappé es un goleador importante para ellos, pero yo le podría sumar aquí a Isco, a Amrabat y Abde. No lo hago porque ya lo he dicho muchas veces, los que están son los indicados en sacar el partido adelante”. Manuel Pellegrini

Cabe mencionar que más allá de poner la ausencia del francés como algo importante, lo que el estratega menciona es que el resultado se tiene que sacar para ambos técnicos, aún cuando no tengan varias piezas disponibles y que no hay razón para minimizar al equipo blanco cuando claramente tiene potencial para suplirlo.

¿Por qué hay tantas bajas?

La razón por la que el Madrid no contará con Mbappé es por que el delantero tiene un esguince en su rodilla izquierda. Mientras que en el caso de Isco está fuera por una artroposcopia, Amrabat está ausente por un golpe en el tobillo y con Abde el tema no es de lesión, sino porque está convocado con Marruecos en la Copa Africana de Naciones.

En síntesis