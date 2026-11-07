Alineaciones de Espanyol y Deportivo La Coruña por la LaLiga: formaciones probables

Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el RCDE Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Espanyol recibe a Deportivo La Coruña este sábado 7 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. Espanyol viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de ganarle 2-1 a Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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