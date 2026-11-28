El América llega en un contexto adverso a la definición de los cuartos de final de esta noche en el Coloso de Santa Úrsula. El cuadro capitalino tiene a Guillermo Almada muy cuestionado justo antes de un partido trascendental. El director técnico del primer equipo no ha entrada en la piel de la afición, y la prensa azulcrema tampoco está muy a gusto con lo que ofrece el uruguayo.

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Para colmo, en medio de las críticas populares al trabajo del charrúa, surgieron reportes de un quiebre entre el entrenador y los jugadores, con un vestidor dividido en torno al estratega principal. Se ha sabido que hay una parte del plantel que ha tenido discusiones y cruces con Guillermo Almada, en tanto otro sector sí está junto al timonel y respalda su manera de liderar al equipo.

En este tormentoso escenario interno, el América se jugará hoy la clasificación a semifinales ante Rayados en el Estadio Banorte. Para las ‘Águilas’, el equipo con más historia en la Liga MX, la exigencia es ser campeón. Por esa razón, la opinión pública condenaría quedarse en el camino tan tempranamente. Los azulcremas poseen obligaciones urgentes y más definiendo la serie en casa.

Durante la previa de la revancha de cuartos de final de este Apertura 2026, se puso el foco en lo que sucedería con el DT del América si es que sus dirigidos no logran el objetivo. En esa línea, la directiva tomó una decisión anticipándose a un horizonte negativo con eliminación del equipo ante el Monterrey. Si pierden de local y se quedan afuera, ya existe una sentencia del futuro del staff.

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De acuerdo a lo reportado por Alejandro Orvañanos, fiable corresponsal de Claro Sports, el estratega seguirá en el cargo incluso quedando eliminado ante Rayados. No está en juego la continuidad de Guillermo Almada al frente del América, ni siquiera en el peor panorama posible. La cúpula de las Águilas asegura que se trata de un proyecto a largo plazo y que confían en él.

Almada, firme en su puesto pese a las críticas [Foto: Getty]

“Al jugador que no le guste Almada que se vaya buscando otro equipo, porque no se va a mover de América”, agregó el periodista en la última emisión televisiva en la cadena. En referencia a los trascendidos sobre los futbolistas a disgusto con el técnico, el reportero fue contundente en la información que recibió de Coapa. Habría DT para rato en el América sea cual sea el caso.

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Más allá de esta medida premeditada de los mandatarios y encargados del futbol del club, también afirman que están “100% convencidos que pasarán a semifinales” y superarán a Rayados. Dentro del América cerraron filas, se mostraron unidos puertas para afuera y transmiten confianza de cara a la vuelta de hoy por cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026.