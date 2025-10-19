Rayados y Pumas UNAM se enfrentaron este sábado en lo que fue un duelo clave por la Jornada 13 de la Liga MX. Aunque ambos necesitaban ganar, finalmente el partido terminó en empate luego de los goles de Alan Medina y Sergio Ramos en el Gigante de Acero.

Publicidad

Publicidad

Este partido también significó el reencuentro de Sergio Ramos y Keylor Navas, quienes compartieron siete temporadas a lo largo de su carrera primero en Real Madrid y luego en el PSG. Por ejemplo, los dos ganaron tres UEFA Champions League con el conjunto merengue.

ver también Revelan el motivo que provocó la expulsión de Domènec Torrent en el juego de Rayados ante Pumas

Sergio Ramos y Keylor Navas compartieron el campo en 120 partidos en total. Después de dos años y medio de su último encuentro juntos, se reencontraron en el juego de Rayados ante Pumas y luego el español envió un mensaje a su afición por el empate y también le dedicó una frase al portero tico.

“Siempre es un placer verte, Mae“, escribió la leyenda de Real Madrid en sus redes sociales en su publicación, en la que compartió varias imágenes de distintos momentos del sábado y en una foto Sergio Ramos está con Keylor Navas tras su reencuentro.

Publicidad

Publicidad

Sergio Ramos y Keylor Navas en Real Madrid (Getty Images)

“Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega. Contento de volver a marcar en casa. Siempre un placer verte, Mae. Ya pensando en el siguiente partido, a por los tres puntos. ¡Vamos, Rayados!”, agregó el defensa de Rayados por lo sucedido frente a Pumas.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

Luego de empatar con los Felinos en el Gigante de Acero, ahora Rayados volverá a jugar en su casa este miércoles frente a FC Juárez por la Jornada 14 del Apertura 2025. El partido inicia a las 21:05hs (CDMX) y el equipo de Domenec Torrent buscará volver al triunfo.

Publicidad