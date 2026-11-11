Mauricio Pochettino al Manchester United: ¿Buena noticia para la Selección Mexicana?

El DT argentino está listo para regresar a la Premier League y dejar atrás un proyecto que le generó más de un dolo de cabeza al Tri.

El futbol internacional se sacudió por completo ante la inminente confirmación sobre el futuro del banquillo del Manchester United. En las próximas horas se oficializará la salida de Michael Carrick como entrenador de los Diablos Rojos y el desembarco de Mauricio Pochettino como su reemplazante. La partida del entrenador argentino marca el fin prematuro de su ciclo al frente de la Selección de los Estados Unidos, generando un fuerte impacto en el mapa de la Concacaf.

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Para la Selección Mexicana, el movimiento representa una noticia positiva de cara a las próximas competencias internacionales. Durante su etapa al mando del conjunto de las barras y las estrellas, el técnico santafesino se transformó en un verdadero dolor de cabeza para el Tri. Los cruces directos mostraron un historial marcadamente desfavorable al argentino, pero con último antecedente que revirtió la tendencia y buscó sentar bases para el futuro, que ya no será tal…

Michael Carrick no brilló al frente del Manchester United. (GETTY IMAGES)

Bajo la conducción de Pochettino, el seleccionado estadounidense afianzó un modelo de juego dinámico, físico y de alta presión que le permitió mantener el dominio absoluto en la región. Las estadísticas indican que Poch enfrentó cuatro veces a México con un saldo de tres derrotas y una victoria, la última por 3-0 en octubre en un amistoso que pareció asustar el futuro de México ante Estados Unidos.

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La salida del estratega hacia la Premier League obliga al fútbol estadounidense a reiniciar su proyecto deportivo a toda prisa. La salida de Pochettino interrumpe un proceso de desarrollo que prometía sostener la hegemonía de las barras y las estrellas por varios años, dejando un vacío complejo de llenar en el corto plazo para la dirigencia norteamericana.

Sin la presencia del DT argentino en el banquillo rival, México encuentra una ventana de oportunidad para recuperar terreno en la confederación. La salida del entrenador que mejor supo maniatar las virtudes del Tri quita una piedra en el camino para México, permitiéndole encarar la reestructuración del clásico ante un contrincante obligado a empezar de cero.

En síntesis

Mauricio Pochettino asumirá como nuevo director técnico del Manchester United.

asumirá como nuevo director técnico del Manchester United. Michael Carrick dejará el banquillo de Old Trafford en las próximas horas.

dejará el banquillo de Old Trafford en las próximas horas. Mauricio Pochettino finaliza su ciclo como entrenador de la Selección de Estados Unidos.