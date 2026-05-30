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CHAMPIONS LEAGUE

Mientras Luis Enrique ganó 3 Champions League en su carrera, las que consiguió Pep Guardiola

El entrenador español consiguió su tercera Champions como DT tras el bicampeonato con el PSG.

Champions League de Luis Enrique vs. Guardiola.
© Imagen creada con ChatGPT.Champions League de Luis Enrique vs. Guardiola.

Hablar de Pep Guardiola y Luis Enrique es hablar de dos entrenadores que se formaron en la escuela de uno de los equipos que mejor futbol ha mostrado a lo largo de la historia: el FC Barcelona. Ambos dejaron una huella enorme en el conjunto culé, tanto dentro como fuera de la cancha, y con el paso de los años terminaron construyendo trayectorias que los colocan entre los técnicos más importantes de su generación.

Luis Enrique campeón de Champions (Getty Images)

Luis Enrique campeón de Champions (Getty Images)

Los dos hicieron historia en Barcelona y conquistaron Europa desde el banco de suplentes. Sin embargo, también demostraron su capacidad para sostener proyectos ganadores lejos de España.

Pep Guardiola se convirtió en una leyenda absoluta del Manchester City. Bajo su conducción, el club inglés vivió la etapa más exitosa de toda su historia, dominó el futbol inglés durante varios años y finalmente conquistó la tan ansiada UEFA Champions League. Además, levantó múltiples títulos locales e internacionales, consolidando un ciclo histórico que marcó una era en la Premier League.

Por su parte, Luis Enrique volvió a demostrar su jerarquía en el Paris Saint-Germain. Después de conquistar Europa con el Barcelona en 2015, el técnico español asumió el desafío de liderar al conjunto parisino y terminó construyendo un equipo muy competitivo.

La reciente consagración del conjunto francés en la UEFA Champions League 2025-26 le permitió a Luis Enrique alcanzar una marca histórica: igualó a Pep Guardiola con tres títulos de Champions League como entrenador.

Todas las Champions League que ganaron Pep Guardiola y Luis Enrique

Ver también

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Pep Guardiola (3)

TemporadaClub
2008-09FC Barcelona
2010-11FC Barcelona
2022-23Manchester City

Luis Enrique (3)

TemporadaClub
2014-15FC Barcelona
2024-25Paris Saint-Germain
2025-26Paris Saint-Germain

En sintesis

  • El técnico Luis Enrique igualó la marca histórica de tres títulos de Champions League.
  • El entrenador español consiguió su tercera copa dirigiendo al Paris Saint-Germain en la temporada 2025-26.
  • El estratega catalán Pep Guardiola finalizó su ciclo con el Manchester City durante esta temporada.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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