Mientras Luis Enrique ganó 3 Champions League en su carrera, las que consiguió Pep Guardiola

Hablar de Pep Guardiola y Luis Enrique es hablar de dos entrenadores que se formaron en la escuela de uno de los equipos que mejor futbol ha mostrado a lo largo de la historia: el FC Barcelona. Ambos dejaron una huella enorme en el conjunto culé, tanto dentro como fuera de la cancha, y con el paso de los años terminaron construyendo trayectorias que los colocan entre los técnicos más importantes de su generación.

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Luis Enrique campeón de Champions (Getty Images)

Los dos hicieron historia en Barcelona y conquistaron Europa desde el banco de suplentes. Sin embargo, también demostraron su capacidad para sostener proyectos ganadores lejos de España.

Pep Guardiola se convirtió en una leyenda absoluta del Manchester City. Bajo su conducción, el club inglés vivió la etapa más exitosa de toda su historia, dominó el futbol inglés durante varios años y finalmente conquistó la tan ansiada UEFA Champions League. Además, levantó múltiples títulos locales e internacionales, consolidando un ciclo histórico que marcó una era en la Premier League.

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Por su parte, Luis Enrique volvió a demostrar su jerarquía en el Paris Saint-Germain. Después de conquistar Europa con el Barcelona en 2015, el técnico español asumió el desafío de liderar al conjunto parisino y terminó construyendo un equipo muy competitivo.

La reciente consagración del conjunto francés en la UEFA Champions League 2025-26 le permitió a Luis Enrique alcanzar una marca histórica: igualó a Pep Guardiola con tres títulos de Champions League como entrenador.

Todas las Champions League que ganaron Pep Guardiola y Luis Enrique

Pep Guardiola (3)

Temporada Club 2008-09 FC Barcelona 2010-11 FC Barcelona 2022-23 Manchester City

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Luis Enrique (3)

Temporada Club 2014-15 FC Barcelona 2024-25 Paris Saint-Germain 2025-26 Paris Saint-Germain

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