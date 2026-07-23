La Azzurra busca director técnico de cara al futuro y consultó por otro nombre además del entrenador español.

Italia sumó una nueva página negra a su rica historia en el futbol tras no clasificarse a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Tras vencer a Irlanda del Norte en las Semifinales del Playoff, Bosnia y Herzegovina le quitó el boleto al Mundial 2026 tras vencerlo por penales en la Final de esa llave.

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Para dar vuelta la página, la Azzurra contrató a Paolo Maldini como director deportivo y técnico provisorio, y a Leonardo como su asesor. En las últimas semanas se reveló que el gran objetivo de los directivos es el español Pep Guardiola.

Sin embargo, el ex jugador del Milan confesó que también se buscó otro nombre importante en el mundo del futbol italiano: “También hablamos con (Carlo) Ancelotti antes que con Pep, pero nos pareció correcto empezar con el mejor del mundo”.

Carlo Ancelotti está en Brasil como entrenador. [Foto: Getty Images]

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La conferencia posterior a la Asamblea de la Lega Serie A, el directivo enfrentó los micrófonos. Y, más alla de mostrarse optimista, reveló que se consultó por el experimentado estratega. Cabe recordar que aún dirige a Brasil y mantiene un contrato vigente, algo complicado de interrumpir.

Por otro lado, Leonardo mencionó: “Hay muchos entrenadores, pero queremos encontrar la sintonía con el técnico”. Y añadió: “Quizás lo mejor sea hacerlo esta semana, quizás no. Estamos esperando a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero internamente no tenemos prisa”.

¿Cuánto exige ganar Pep Guardiola en la Selección Italiana?

Según La Gazzetta dello Sport, el exentrenador del Manchester City exige un contrato de 20 millones de euros anuales para asumir el banquillo italiano, rebasando los 10 que los dirigentes italianos planean invertir en el nuevo DT del combinado nacional.

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En síntesis