Según lo revelado por el reconocido periodista David Ornstein y otros medios como BBC, Pep Guardiola decidió no continuar como entrenador de Manchester City a pesar de que su vínculo con el equipo se extendía hasta el fin de la temporada 2026-2027.

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De esta manera, el ciclo de Pep Guardiola en Manchester City terminaría después de 10 años desde su llegada a Inglaterra tras su paso por el Bayern Múnich. El entrenador es uno de los DTs más ganadores e influyentes de la historia, por eso rápidamente se empezó a especular sobre su futuro y cuál sería su próximo paso.

Por esta razón le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su pronóstico sobre qué ocurrirá con Pep Guardiola y su futuro ordenando las distintas opciones de la más probable a la menos probable: posible regreso a Barcelona, técnico de una Selección, año sabático u otra variable.

La predicción de la IA sobre el futuro de Pep Guardiola

De acuerdo a la IA, lo más probable es que Pep Guardiola se tome al menos un año sabático después de toda una década en Manchester City. ‘Gemini’ menciona que el entrenador siempre ha hablado del desgaste que le provoca entrenar a un equipo y que repetiría lo hecho en 2012 cuando se fue del Barcelona y eligió vivir un año en Nueva York.

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Pep Guardiola ganó 20 títulos con Manchester City (Getty Images)

Una vez terminado el año sabático, la Inteligencia Artificial cree que la opción más probable para Pep Guardiola es que tome el mando de una selección y nombra a Inglaterra, España o Brasil como posibles destinos. El técnico ha manifestado que uno de sus sueños pendientes es dirigir en un Mundial.

No obstante, ‘Gemini’ también menciona la opción de fichar por un equipo de la Serie A (probabilidad media). Al haber entrenado en España, Alemania e Inglaterra, la IA comenta que solo le faltaría Italia como uno de los principales países de Europa para dirigir.

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Como última variable, la Inteligencia Artificial menciona el posible regreso de Pep Guardiola al Barcelona aunque con una probabilidad menor. ‘Gemini’ se aferra a que el DT ya dijo que no hay posibilidades de que vuelva a entrenar al conjunto culé y menciona como posibles alternativas que regrese pero en un rol directivo.

En síntesis