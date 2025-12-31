Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Real Madrid confirma la gravedad de la lesión de Kylian Mbappé: qué tiene y cuándo regresa

El conjunto blanco emitió un comunicado este miércoles dando detalles de la situación del delantero francés luego de una resonancia magnética.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Kylian Mbappé se lesionó a fin de año
© GETTY IMAGESKylian Mbappé se lesionó a fin de año

Malas noticias para Real Madrid: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé. El máximo goleador de la Casa Blanca en la temporada 2025-26 se sometió a una resonancia magnética este miércoles 31 de diciembre y se le diagnosticó un esguince en su rodilla izquierda.

Publicidad

El propio club emitió un comunicado para dar a conocer la noticia y el atacante francés se encuentra “pendiente de evolución”. De esta manera, Kylian queda descartado para el partido ante Real Betis del próximo domingo 4 de enero y probablemente también se pierda la Supercopa de España.

Real Madrid hará su debut en ese certamen -que se jugará en Arabia Saudita- el jueves 8 de enero ante Atlético de Madrid por las semifinales y hay poco optimismo de que Mbappé esté listo para ese entonces.

Publicidad

¿Qué jugador reemplazará a Kylian Mbappé?

La última vez que Mbappé se ausentó en un partido fue en la derrota contra Manchester City por la Fase Liga de la UEFA Champions League el pasado 10 de diciembre. Xabi Alonso alineó a Gonzalo García aquel día y todo apunta a que el español tomará la posta de Kylian mientras se recupera.

Gonzalo García, delantero de Real Madrid (GETTY IMAGES)

Gonzalo García, delantero de Real Madrid (GETTY IMAGES)

Kylian Mbappé elige a su candidato para la Copa Africana de Naciones

ver también

Kylian Mbappé elige a su candidato para la Copa Africana de Naciones

Cabe recordar que el canterano también había sustituido al francés en el Mundial de Clubes 2025 y terminó siendo el goleador del torneo, por lo que ya demostró ser una garantía en la delantera merengue. Además, ahora que Endrick se marchó cedido a Lyon, Xabi se quedó sin variantes para el centro del ataque.

Publicidad

En síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

  • Kylian Mbappé sufre un esguince de rodilla izquierda confirmado tras resonancia este 31 de diciembre.
  • El francés es baja ante Real Betis y duda para la Supercopa de España.
  • Gonzalo García se perfila como reemplazante tras la cesión de Endrick al Lyon.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?
UEFA

¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?

Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon
UEFA

Endrick es excluido por la UEFA antes de su debut en Lyon

Mientras Kylian Mbappé cuesta 200 millones, el valor de mercado de Lionel Messi
Futbol Internacional

Mientras Kylian Mbappé cuesta 200 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

¿Quién es la tercera baja de Tigres para el Clausura 2026?
Club Tigres

¿Quién es la tercera baja de Tigres para el Clausura 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo