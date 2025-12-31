Malas noticias para Real Madrid: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé. El máximo goleador de la Casa Blanca en la temporada 2025-26 se sometió a una resonancia magnética este miércoles 31 de diciembre y se le diagnosticó un esguince en su rodilla izquierda.

El propio club emitió un comunicado para dar a conocer la noticia y el atacante francés se encuentra “pendiente de evolución”. De esta manera, Kylian queda descartado para el partido ante Real Betis del próximo domingo 4 de enero y probablemente también se pierda la Supercopa de España.

Real Madrid hará su debut en ese certamen -que se jugará en Arabia Saudita- el jueves 8 de enero ante Atlético de Madrid por las semifinales y hay poco optimismo de que Mbappé esté listo para ese entonces.

¿Qué jugador reemplazará a Kylian Mbappé?

La última vez que Mbappé se ausentó en un partido fue en la derrota contra Manchester City por la Fase Liga de la UEFA Champions League el pasado 10 de diciembre. Xabi Alonso alineó a Gonzalo García aquel día y todo apunta a que el español tomará la posta de Kylian mientras se recupera.

Gonzalo García, delantero de Real Madrid (GETTY IMAGES)

Cabe recordar que el canterano también había sustituido al francés en el Mundial de Clubes 2025 y terminó siendo el goleador del torneo, por lo que ya demostró ser una garantía en la delantera merengue. Además, ahora que Endrick se marchó cedido a Lyon, Xabi se quedó sin variantes para el centro del ataque.

