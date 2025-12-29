El mundo del futbol recibió un último reconocimiento antes de que finalice el año. Este domingo se llevaron a cabo los Globe Soccer Awards 2025, una entrega de premios con 20 categorías organizada por el Consejo de Deportes de Dubai. La ceremonia se desarrolló en los Emiratos Árabes Unidos y contó con la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal o Ousmane Dembélé, entre otras.

Precisamente Dembélé se llevó el premio principal como mejor jugador masculino, mientras que CR7 y la joya de Barcelona también recibieron galardones. Asimismo, PSG fue el gran protagonista de la noche con hasta siete distinciones. A continuación, la lista completa de los ganadores.

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

(PSG) Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

(Barcelona) Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Barcelona

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

(PSG) Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

(PSG) Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Jugador emergente: Désiré Doué (PSG)

(PSG) Mejor agente: Jorge Mendes

Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

(PSG) Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

(PSG) Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

(Al-Nassr) Mejor creador de contenido: Bilal Halal

Mejor Academia: Right to Dream

Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

y Mejor branding: Los Angeles Football Club

Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi

Mejor Selección: Portugal

Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba (AS Mónaco)

(AS Mónaco) Premio Maradona: Lamine Yamal (Barcelona)

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards 2025 (@Globe_Soccer)

Premio especial en memoria de Diogo Jota

Además de los galardones antes mencionados, también se entregó un Globe Soccer Awards especial como tributo al fallecido futbolista Diogo Jota. El mismo fue recibido por sus padres, Joaquim e Isabel Silva.

