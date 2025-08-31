La carrera de Martín Anselmi podría tener un nuevo capítulo en Sudamérica. Luego de su fracaso en Porto, club al cual dirigió durante tan solo cinco meses y 21 partidos tras salir de Cruz Azul con el Clausura 2025 en marcha, el entrenador argentino volvería al ruedo para dirigir en el futbol brasileño.

Según el periodista Guilherme Frossard, el timonel de 40 años posee negociaciones avanzadas con Atlético Mineiro para suceder a Cuca, técnico ganador de la Copa Libertadores 2013 con la institución quien fue despedido en los últimos días. Sin embargo, aún restan algunos detalles para terminar de confirmar el arreglo.

En caso de llegar a un acuerdo con la institución de Belo Horizonte, Anselmi vivirá su quinta experiencia como entrenador principal. Allí, además, afrontaría triple competencia toda vez que la escuadra albinegra participa en el Brasileirao, Copa de Brasil (perdió la ida de los cuartos de final por 2-0 como local ante Cruzeiro en el clásico de Belo Horizonte) y Copa Sudamericana (cuartos de final vs. Bolívar).

Martín Anselmi posee “negociaciones avanzadas” para dirigir a Atlético Mineiro de Brasil. (Getty Images)

Cabe destacar que durante su etapa en Porto el estratega ganó 10 encuentros, perdió cinco y empató seis. Su paso por los Dragones quedó empañado por las tempraneras eliminaciones en UEFA Europa League (16avos de final contra Roma) y Mundial de Clubes, certamen en el que se machó en fase de grupos.

En tanto, en Cruz Azul obtuvo 26 victorias, 14 empates (con dos triunfos y dos caídas en penales) y 10 derrotas. Anteriormente estuvo al mando de Independiente del Valle de Ecuador -club en el que ganó los cuatro títulos de su carrera como DT hasta el momento- y Unión La Calera de Chile.

