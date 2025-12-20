Como en cada cierre de temporada, las autoridades del futbol mexicano realizan un estudio estadístico y presentan un balance de fin de año. En este informe, han reportado que la audiencia de la Liga MX ha crecido exponencialmente en este 2025. Más aficionados se han acercado a los clubes y prendido la televisión para seguir los partidos.

De acuerdo al análisis publicado por Mikel Arriola, presidente de la entidad, ha existido un incremento del 11% de los espectadores de los encuentros de la Primera División. Sin embargo, la sorpresa aquí no acaba: es que se dieron a conocer los juegos más vistos del año y los resultados han dado que hablar entre los fanáticos.

Los 5 partidos más vistos del 2025 en la Liga MX:

Según el balance presentado por los mandatarios, Toluca vs. Rayados se ubica en la 1° posición del ránking. El encuentro de vuelta de las semifinales del Apertura 2025, que terminó con victoria de los ‘Diablos Rojos’ por 3-2 y clasificación escarlata, encabeza la lista. Ese compromiso llegó a la increíble cifra de ¡7 millones! de espectadores.

La clasificación de Toluca ante Rayados, el encuentro más visto del año en México [Foto: Getty]

Por detrás, Tigres vs. Cruz Azul se coloca en el 2° lugar de la enumeración del reporte oficial. La revancha de semifinales del Torneo Apertura, que acabó con empate 1-1 y clasificación auriazul, es la continuación del listado. Ese enfrentamiento llegó a tocar un techo de 6.91 millones de espectadores a lo largo y ancho de México.

Completando el podio, Toluca vs. FC Juárez se estaciona en la 3° colocación del análisis estadístico. El segundo cruce de la serie de cuartos de final del Apertura, que finalizó con igualdad sin goles y clasificación escarlata, alcanzó un buen número. El juego logró tener un público de 6.02 millones de espectadores en todo el territorio mexicano.

Siguiendo el inventario oficial, Cruz Azul vs. Chivas se posiciona en el 4° puesto del ránking. La vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, que terminó con triunfo de ‘La Máquina’ por 3-2 y clasificación celeste, sigue muy de cerca. El encuentro llegó a ser visto por 5.42 millones de espectadores en todo el suelo nacional.

Por último, el componente final del ‘top five’: Chivas vs. América se sitúa 5° en el listado brindado por la Federación Mexicana. El compromiso correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura, que acabó con victoria del ‘Rebaño’ por 2-1, se suma al lote de máxima audiencia. El Clásico Nacional de la fase regular cierra el balance con 5.28 millones de espectadores en México.

De este modo, con los cinco platos televisivos con mayor cantidad de visualizaciones, Toluca y Cruz Azul tuvieron los juegos más vistos, seguidos muy de cerca por Chivas. Los ‘Diablos Rojos, que tuvieron uno de los años más grandiosos de su historia, suman un nuevo reconocimiento a la gran temporada que hicieron en este 2025.

El Nemesio Díez acaparó dos de los tres juegos con mayor audiencia [Foto: Getty]

