Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló LeBron James

A pesar de estar en la etapa final de sus carreras, Lionel Messi y LeBron James siguen siendo figuras destacadas en sus equipos y no dejan de dar que hablar. Ambos continúan brillando en cada partido, liderando a sus compañeros y marcando la diferencia dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Pero más allá de su rendimiento en cancha, Messi y LeBron también destacan por sus ingresos, que los ubican entre los atletas mejor pagados del planeta. Según Forbes, Lionel Messi es el segundo futbolista con mayores ganancias en 2025, acumulando 130 millones de dólares entre salario y patrocinios, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien lidera la lista con 280 millones de dólares.

Encuesta¿Lionel Messi y LeBron James son los mejores de la historia en sus respectivas disciplinas? ¿Lionel Messi y LeBron James son los mejores de la historia en sus respectivas disciplinas? Ya votaron 0 personas

El ranking completo de los futbolistas mejor pagos este año incluye también a: Karim Benzema (104 millones), Kylian Mbappé (95 millones), Erling Haaland (80 millones), Vinícius Júnior (60 millones), Mohamed Salah (55 millones), Sadio Mané (54 millones), Jude Bellingham (44 millones) y Lamine Yamal (43 millones).

Publicidad

Publicidad

LeBron James ganó más que Messi

Por su parte, la NBA sigue siendo la liga con los salarios más altos del mundo, y LeBron James mantiene su lugar como uno de los atletas mejor pagados. Durante la temporada 2024/2025, sus ingresos totales alcanzaron 132,6 millones de dólares, combinando su contrato con los Los Angeles Lakers, que representa 52,6 millones, con sus acuerdos publicitarios y comerciales, que suman otros 80 millones de dólares.

El impacto de LeBron va más allá de la cancha: su marca personal, los patrocinios con empresas de alcance global y su presencia mediática lo mantienen en la élite del deporte mundial. Incluso en esta etapa avanzada de su carrera, sigue generando relevancia y mostrando que su influencia no se mide solo por puntos anotados, sino también por su valor como referente dentro y fuera del básquet.

ver también Lionel Messi eligió al mejor de la nueva generación de futbolistas: ”Es presente”

En síntesis

Cristiano Ronaldo lidera el ranking de futbolistas en 2025 con ingresos de 280 millones de dólares .

lidera el ranking de futbolistas en 2025 con ingresos de . Lionel Messi se posiciona segundo con 130 millones de dólares totales entre salario y patrocinios.

se posiciona segundo con totales entre salario y patrocinios. LeBron James acumuló 132,6 millones de dólares en la temporada 2024/2025, liderando nuevamente la NBA.

Publicidad