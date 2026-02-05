Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

Mientras Cristiano Ronaldo lleva 17 goles en la Liga de Arabia Saudita, estos tiene Karim Benzema tras su hat-trick

El delantero francés se despachó con un hat-trick en el duelo de los Blue Waves ante el Embajador de Najran por la Primera División de Arabia Saudita

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Karim Benzema se despachó con un hat-trick en el duelo de Al-Hilal ante Al-Okhdood por la Primera División de Arabia Saudita
© Getty ImagesKarim Benzema se despachó con un hat-trick en el duelo de Al-Hilal ante Al-Okhdood por la Primera División de Arabia Saudita

En el marco de la Jornada 21 de la temporada 2025-26 de la Saudi Pro LeagueAl-Hilal goleó 5-0 de visitante al Al-Okhdood en el Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium de la ciudad de Najran con un hat-trick de Karim Benzema, su nuevo fichaje.

Publicidad

El recién llegado desde Al-Ittihad arrancó con el pie derecho en su nuevo club ya que en el primer partido logró despacharse hasta con 3 goles de los 6 que hizo el equipo. Con este hat-trick, el atacante galo llegó a las 11 anotaciones y se mete en la pelea por ser el máximo goleador.

Tweet placeholder

De momento, el líder de goleo sigue siendo Ivan Toney, que marcó un gol con Al-Ahli en el encuentro contra Al-Hazm. En total, suma 19 goles en 19 jornadas. Por detrás tiene dos escoltas con 17: Julián Quiñones de Al-Qadsiyah y Cristiano Ronaldo de Al-Nassr.

Publicidad

Cabe recordar que ambos jugarán en la jornada de viernes, por lo que tendrán la oportunidad de igualar o superar al inglés si tienen una buena tarde. El equipo del colombiano nacionalizado mexicano jugará de local ante Al-Fateh, mientras que el de CR7 contra Al-Ittihad también en su casa.

La tabla de goleo tras el hat-trick de Karim Benzema

Karim Benzema opaca el cumpleaños de Cristiano Ronaldo con gol de taco en Al-Hilal

ver también

Karim Benzema opaca el cumpleaños de Cristiano Ronaldo con gol de taco en Al-Hilal

Tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

Publicidad

En síntesis

  • Karim Benzema anotó un hat-trick en la victoria 5-0 de Al-Hilal ante Al-Okhdood.
  • El delantero francés alcanzó 11 goles totales, ubicándose tras los 17 de Cristiano Ronaldo.
  • Ivan Toney lidera la tabla de goleo con 19 anotaciones en 19 jornadas disputadas.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Karim Benzema opaca el cumpleaños de Cristiano Ronaldo con gol en Al-Hilal
Futbol Internacional

Karim Benzema opaca el cumpleaños de Cristiano Ronaldo con gol en Al-Hilal

Festeja Cristiano Ronaldo: La tabla de posiciones de la Saudi Pro League tras el empate entre Al-Hilal y Al-Ahli
Futbol Internacional

Festeja Cristiano Ronaldo: La tabla de posiciones de la Saudi Pro League tras el empate entre Al-Hilal y Al-Ahli

Benzema se niega a seguir jugando en Al Ittihad
Futbol Internacional

Benzema se niega a seguir jugando en Al Ittihad

Nelson Deossa discute con Marc Bartra en Real Betis vs. Atlético Madrid
UEFA

Nelson Deossa discute con Marc Bartra en Real Betis vs. Atlético Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo