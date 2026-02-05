En el marco de la Jornada 21 de la temporada 2025-26 de la Saudi Pro League, Al-Hilal goleó 5-0 de visitante al Al-Okhdood en el Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium de la ciudad de Najran con un hat-trick de Karim Benzema, su nuevo fichaje.

El recién llegado desde Al-Ittihad arrancó con el pie derecho en su nuevo club ya que en el primer partido logró despacharse hasta con 3 goles de los 6 que hizo el equipo. Con este hat-trick, el atacante galo llegó a las 11 anotaciones y se mete en la pelea por ser el máximo goleador.

De momento, el líder de goleo sigue siendo Ivan Toney, que marcó un gol con Al-Ahli en el encuentro contra Al-Hazm. En total, suma 19 goles en 19 jornadas. Por detrás tiene dos escoltas con 17: Julián Quiñones de Al-Qadsiyah y Cristiano Ronaldo de Al-Nassr.

Cabe recordar que ambos jugarán en la jornada de viernes, por lo que tendrán la oportunidad de igualar o superar al inglés si tienen una buena tarde. El equipo del colombiano nacionalizado mexicano jugará de local ante Al-Fateh, mientras que el de CR7 contra Al-Ittihad también en su casa.

La tabla de goleo tras el hat-trick de Karim Benzema

Tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

