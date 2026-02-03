La actitud que tuvo Allan Saint-Maximin no cayó para nada bien en el Club América. El futbolista francés decidió no seguir en la institución luego de denunciar que sus hijos sufrieron actos de racismo en México y, apenas 48 horas después, ya fue presentado oficialmente en su nueva institución, un movimiento que generó mucho ruido en Coapa.

El RC Lens de Francia lo anunció rápidamente en sus redes sociales y, desde ese momento, las publicaciones se vieron repletas de fuertes comentarios por parte de la afición del América, que entiende que el jugador no se manejó de la mejor manera con el club. Para muchos hinchas, la rapidez con la que resolvió su salida dejó una sensación de desagradecimiento.

Lo que más molesta en Las Águilas es que el club pagó 12 millones de dólares por su ficha y, además, le estaba abonando un salario muy importante, que rondaba los 4,5 millones de dólares por temporada. Por eso, el enojo no solo apunta a la decisión de irse, sino también a las formas y a los tiempos en los que se dio todo.

El comunicado de Lens y la reacción en redes

Ante la repercusión que tuvo la presentación del jugador, el Lens mostró su descontento y emitió un comunicado oficial en sus redes sociales. En el mismo, el club expresó: “El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin”.

Además, agregaron: “Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones” y aclararon que “continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos”.

Por último, el comunicado remarcó: “Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia” y concluyó asegurando que “apoya a Allan y a sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo”.

Los memes contra Saint-Maximin

Más allá de los comentarios, la reacción del americanismo no se limitó solo a mensajes escritos. En redes sociales también aparecieron numerosos memes contra Saint-Maximin, que rápidamente se viralizaron y reflejaron el enojo de una parte importante de la afición, que siente que la salida del francés dejó una herida abierta en el Club América.

