Los desencuentros entre Cristiano Ronaldo y la directiva de Al-Nassr sumaría un nuevo capítulo este viernes con la decisión de la estrella portuguesa de cara al importante duelo de su equipo ante Al-Ittihad por la Jornada 21 de la Saudi Pro League 2025-26.

Y es que, tal como sucedió contra Al-Riyadh por la fecha pasada, el jugador no estará disponible para jugar. En medio de diferentes versiones, el periodista Fabrizio Romano dio una información sobre la ausencia del delantero en este duelo.

Así lo manigestó en un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo sigue FUERA del próximo partido de Al Nassr contra Al Ittihad el viernes. Como se reveló aquí el lunes; no hay problemas con el personal ni la gerencia de Al Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos. Molesto por la gestión del PIF con algunos clubes de la SPL“.

Con esto, se mantiene latente la versión dada por A Bola, indicando que el malestar del futbolista estaría relacionado con la manera en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) gestiona a los clubes bajo su control y las inversiones en el mercado de fichajes.

No es un detalle menor que justo al líder del torneo, Al-Hilal, arribó desde Al-Ittihad el delantero Karim Benzema, que podrá facilitarle la tarea para cumplir el objetivo de ser campeón, mientras que para el conjunto de CR7 se le hará cuesta arriba.

¿Cuándo juega Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Saudi Pro League?

El partido entre Al-Nassr y Al-Ittihad por una nueva fecha de la Primera División de Arabia Saudita será este viernes 6 de febrero desde las 11:30 horas en el Al-Awwal Park de la ciudad de Riad. Siendo un duelo clave para el dueño de casa para no perderle pisada al líder.

En síntesis