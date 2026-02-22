Es tendencia:
¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?

El defensor argentino no estará presente en el clásico ante Arsenal debido a una suspensión disciplinaria, en un momento delicado para Tottenham, que necesita sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla.

Desde las 10:30 hs de la CDMX se disputa el clásico del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal por la jornada 27 de la Premier League 2025-26. El duelo encuentra a los Spurs atravesando una temporada muy complicada, ubicados en la zona baja de la tabla y con el fantasma del descenso cada vez más presente si no logran revertir su rendimiento.

Del otro lado, Arsenal llega como líder del campeonato, aunque en las últimas fechas dejó puntos importantes en el camino. Esa irregularidad permitió que el Manchester City se acercara y encendiera nuevamente la pelea por el título en la recta decisiva del torneo.

Sin embargo, Tottenham no podrá contar con una de sus piezas fundamentales en defensa: Cristian “Cuti” Romero. El central argentino, referente del fondo y campeón del mundo, está suspendido y no será parte del clásico ante los Gunners.

¿Por qué no estará Romero?

Romero viene de ser expulsado hace algunos partidos frente al Manchester United, una sanción que tuvo consecuencias importantes. De acuerdo con el reglamento de la Premier League, una tarjeta roja directa implica tres encuentros de suspensión. Pero al tratarse de la segunda expulsión del defensor en la presente temporada, la primera había sido ante Liverpool en diciembre de 2025, el castigo se amplió a cuatro partidos.

La ausencia del argentino representa un golpe sensible para Tottenham en un compromiso de máxima exigencia. Sin su líder defensivo, los Spurs deberán reorganizar la zaga para intentar frenar a uno de los ataques más peligrosos del campeonato.

En síntesis

  • Arsenal lidera la jornada 27 de la Premier League 2025-26 frente al Tottenham.
  • Cristian “Cuti” Romero cumple una suspensión de cuatro partidos tras su segunda expulsión.
  • El defensor argentino recibió la tarjeta roja directa en un encuentro ante Manchester United.
