El goleador de los 'Stars and Stripes' en el último Mundial no estará hoy contra el 'Tri' en Glendale.

Después de haber competido bien en la cita mundialista, Estados Unidos deberá hacer frente a un contrincante duro de roer que viene con una buena actualidad: México. Los ‘Stars and Stripes’ disputarán el compromiso más complejo y desafiante de esta jornada FIFA de selecciones, y buscarán darle la alegría más grande a su gente.

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Para este duelo tan importante para la fanaticada local, la Selección de Estados Unidos no podrá contar con su goleador Folarin Balogun, una de las estrellas del último Mundial. El centrodelantero entró en boca de todos los televidentes en aquella competición y se volvió mundialmente conocido para aquellos que aún no lo tenían en radar.

En primer término, vale mencionar que el atacante directamente no fue convocado para esta ventana internacional, por ello no está a disposición de Mauricio Pochettino. México no tendrá que preocuparse por el ‘killer’ de Estados Unidos en ningún momento del encuentro amistoso de este sábado por la noche en Arizona.

La razón de esta situación desafortunada parte de que Folarin Balogun recién está regresando luego de una lesión de dos meses que lo marginó de los campos de juego. Apenas terminó la Copa del Mundo, el delantero no volvió a disputar ningún partido más y entró en una extensa inactividad hasta hace muy poco tiempo.