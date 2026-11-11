Mauricio Pochettino cerca del Manchester United

El Manchester United dio la sorpresa en la UEFA Champions League, después de remontarle un partido a la Roma, pero está cerca del descenso en la Premier League y buscan un salvador para el equipo. De acuerdo con The Athletic, Mauricio Pochettino sería el indicado para tomar las riendas del equipo antes de una desgracia.

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Mauricio Pochettino saldría de Estados Unidos

De acuerdo con la misma información, Michael Carrick no es respaldado por la afición y estaría dejando el equipo lo antes posible, por lo que ya estarían negociando con el DT del combinado de las Barras y las Estrellas para poder llegar a un acuerdo justo antes de hablar directamente con la Selección Estadounidense.

Y es que es precisamente ahí donde está la traba para este fichaje, aunque Pochettino ha tenido ya un pasado en la liga inglesa con el Chelsea y Tottenham, en esta ocasión su llegada a los “Devils” no sería tan sencilla, ya que recientemente firmó una renovación de contrato por cuatro años con el combinado estadounidense.

¿Cuánto pagará el United por Pochettino?

De esta manera, en caso de que quiera salir tendrían que pagar una cláusula de recisión de 10 millones de dólares. Ante ello, la misma fuente revela que por eso han negociado primero con el entrenador, para que de aceptar, lo único que quedaría sería pagarle a Estados Unidos para ahora sí concretar su llegada al United.

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Todo indicaría que con estos planes, sería la Concacaf Nations League el último torneo que estaría disputando con esta escuadra. El tema es si tendrán a alguien que pueda suplirlo por ahora, ya que ha tenido resultados que han ido de menos a más en la plantilla y por ello habrían decidido extenderle el contrato por este periodo.

En síntesis