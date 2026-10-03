La joya de la Selección Mexicana asombró con su falta en este partido clave para la escuadra nacional.

La Selección Mexicana de Rafael Márquez se las verá esta noche ante su primer prueba importante en el ciclo del nuevo entrenador. Tras no haber podido ganar en los dos juegos iniciales de esta etapa, será el turno de visitar a Estados Unidos en un duelo clave. Los dos mejores seleccionados del continente se enfrentarán hoy en Glendale.

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Dentro de lo que será el desarrollo de este partido, se perderá un ingrediente que pudo ser crucial: Gilberto Mora. La joya de México quedó desafectado del encuentro de este sábado en Arizona, y no tendrá minutos directamente para el ‘Tri’. El enganche acompañará al resto de sus compañeros pero observará el juego desde las gradas.

Según reveló el periodista televisivo Gibran Araige en sus redes sociales, el cuerpo técnico decidió no arriesgar al juvenil pese a las ganas de Gil Mora de formar parte. Luego de una revisión del equipo médico y una plática con el propio jugador, se determinó cuidar la integridad del enganche para los siguientes desafíos.

México saldrá a jugar sin Gil Mora hoy [Foto: Getty]

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De acuerdo al reporte de la fuente en cuestión, Gilberto Mora continúa con molestias en el tobillo, que le impidieron entrenarse con normalidad en la última práctica. Por esa razón, no podrá utilizarlo el entrenador de México para el “Clásico de la CONCACAF” ante Estados Unidos, para buena noticia de Mauricio Pochettino.

Ya en el partido amistoso pasado de México, el crack de Xolos venía de estar en el banquillo sin entrar, luego de haber comenzado a sentir el dolor contra Colombia. El mediocampista ofensivo que brilló y encandiló a todos en la última Copa del Mundo se perderá el desafío de este sábado y el ‘Tri’ deberá intentar ganar sin él.

Rafael Márquez explicó la baja de Gilberto Mora en México vs. Estados Unidos:

El director técnico de la Selección Mexicana comentó en su llegada al estadio la ausencia de Gil Mora en el amistoso de hoy. “Sigue con molestias, no estará ni en la banca, hemos decidido cuidarlo, protegerlo porque es un gran futuro”, expresó en conversación con Azteca Deportes. El volante de Xolos no tiene una lesión y apunta a volver dentro de algunos días.