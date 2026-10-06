Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Canadá: hora, TV y streaming online por un amistoso 2026

Conoce todo lo que hay que saber para no perderte el muy buen partido que se viene hoy en Minnesota.

Estados Unidos y Canadá protagonizarán uno de los mejores duelos que tiene la CONCACAF, cuando se vean las caras esta noche en Saint Paul, por un amistoso internacional. Luego de un “Clásico” disparejo el fin de semana pasado, la Confederación presenta otro de sus grandes enfrentamientos para entretener a la afición futbolera.

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¿Cómo llegan Estados Unidos y Canadá al amistoso de hoy?

Los ‘Stars and Stripes’ arriban a este juego entonados luego de golear por 3-0 a México en su última presentación, con los tantos de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman. Por su parte, los ‘Canucks’ alcanzan este compromiso tras vencer por 2-0 a Perú en su partido pasado, con dos conquistas del talentoso Jacob Shaffelburg.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Canadá por un amistoso?

El partido Estados Unidos vs. Canadá se llevará a cabo HOY martes 6 de octubre, en el último día de la jornada FIFA, la primera después del desarrollo del Mundial. El encuentro de turno está estipulado por las autoridades para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México (20.00 hora local del Este de EEUU).

Saint Paul aguarda por EEUU y Canadá [Foto: Getty]

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¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. Canadá por un amistoso?

El partido Estados Unidos vs. Canadá tendrá lugar en el Allianz Field de Saint Paul, localizado en el estado de Minnesota, en EE.UU. Es la casa habitual del Minnesota United, equipo que compite en la Major League Soccer. Es uno de los más pequeños del país, pues cuenta con capacidad para apenas 19.200 espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO el amistoso Estados Unidos vs. Canadá por TV?

El partido Estados Unidos vs. Canadá se podrá seguir en vivo y en directo por televisión en todo México a través de la pantalla de ESPN 2 (canal de cable de paga). En EEUU, por su parte, en la grilla televisiva el amistoso internacional se podrá sintonizar en simultáneo por medio de las señales de truTV, TNT y Universo.

¿Dónde ver EN VIVO el amistoso Estados Unidos vs. Canadá por streaming?

El partido Estados Unidos vs. Canadá contará con la transmisión en vivo y en directo online para todo México la plataforma paga internacional de Disney+ Premium. En EEUU, mientras tanto, el encuentro será transmitido en toda la nación por medio de Sling, HBO Max y Peacock, que ofrecerán el juego en sus servicios.