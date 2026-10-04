Rafa Márquez revela el principal problema de México tras el 0-3 con Estados Unidos: “Nos falta…”

Rafael Márquez cayó en su primera prueba de alto calibre como director técnico de la Selección Mexicana de manera estrepitosa, al sufrir un doloroso tropiezo 3-0 frente a Estados Unidos. Tras el descalabro, el “Kaiser” identificó de inmediato los principales pendientes tácticos que aquejan a su plantel.

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Durante un trámite disputado en la cancha del AT&T Stadium, el seleccionado de Estados Unidos logró capitalizar sus oportunidades en el área rival, registrando tres anotaciones a partir de los cuatro disparos con dirección a portería que generó. En contraparte, el Tri apenas logró probar suerte con un remate de Roberto Alvarado, antes de que la expulsión de Mateo Chávez terminara por inclinar la balanza en favor del conjunto local.

En la conferencia de prensa posterior al choque, Rafa Márquez ofreció su análisis sobre el desarrollo del cotejo, rescatando pasajes puntuales del funcionamiento colectivo: “Los primeros minutos estuvimos casi en cancha del rival, donde tuvimos buena posición, tuvimos un par de llegadas. Ellos, prácticamente, la del gol y una conducción por ahí de uno de sus jugadores. Estamos sin esa sensación de que nos generaran peligro. Sin embargo, tuvimos, mantuvimos mucha la posesión.“

En un desarrollo que catalogó como definido por “regalos” propios más que por méritos del oponente, el estratega de la Selección Mexicana expuso el déficit de mayor gravedad que enfrenta el equipo: “Sí, nos falta un poco de más claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas. Con eso me quedo”, concluyó.

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Sebastian Berhalter intercepta a Álvaro Fidalgo.

Pólvora mojada en el Tri

Las ausencias de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no son el único problema dl Tri. Lejos de la contundencia exhibida en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Inglaterra, la escuadra comandada por Rafa Márquez se ubica distante de aquel rendimiento ofensivo a lo largo de los tres duelos que abarca su ciclo al frente del banquillo tricolor.

En esa seguidilla de tres cotejos, la Selección Mexicana únicamente ha cosechado dos anotaciones: una ante Colombia y otra frente a Perú. Ante el cuadro cafetero se apreció la versión de mayor volumen de juego con el cuadro estelar, contabilizando 16 remates totales, aunque apenas cuatro llevaron dirección entre los tres postes.

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Al rotar a la alineación frente a Perú, el volumen de llegadas disminuyó a nueve disparos, situando solo tres bajo los tres palos. No obstante, el dato más preocupante radica en que, de esos nueve intentos totales, apenas dos se gestaron dentro del área chica, dejando al descubierto las dificultades del equipo no solo para generar en tres cuartos de cancha, sino para pisar el área con claridad, un patrón que se repitió en la derrota ante Estados Unidos.

En síntesis