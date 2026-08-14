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Championship

¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Wolverhampton vs. Blackburn Rovers por el Championship 2026-27

Raúl Jiménez comienza su andadura por el Championship con Wolverhampton en busca del ascenso a la Premier League. Los titulares en el debut.

Raúl Jiménez en el Wolverhampton
© Getty ImagesRaúl Jiménez en el Wolverhampton

Este viernes 14 de agosto comienza oficialmente el EFL Championship, es decir la Segunda División de Inglaterra. El Wolverhampton de Raúl Jiménez hace su debut como local frente al Blackburn Rovers en un partido que comienza a las 13:00hs (Ciudad de México).

Wolverhampton viene de ganarle por 3-0 al Port Vale por la primera ronda de la EFL Cup. Raúl Jiménez ingresó en el minuto 69 del partido en lo que fue su regreso oficial con el equipo inglés tras el Mundial 2026 y su salida del Fulham. El gran objetivo de la institución es ascender a la Premier League.

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Por su parte, Blackburn Rovers estuvo cerca de descender en el Championship pasado pero pudo mantener la categoría. La Rosa viene de ganarle por 2-1 al Burton Albion en la primera ronda de la EFL Cup y buscará sorprender al Wolverhampton en el debut.

La probable alineación de Wolverhampton

  • Daniel Bentley
  • Kieran Trippier
  • Yerson Mosquera
  • Toti Gomes
  • Hugo Bueno
  • André
  • Marshall Munetsi
  • Rodrigo Gomes
  • Fer López
  • Mateus Mané
  • Raúl Jiménez

La probable alineación de Blackburn Rovers

  • Balazs Toth
  • Ryan Alebiosu
  • Tom Atcheson
  • Sean McLoughlin
  • Harry Pickering
  • Adam Forshaw
  • Jake Garrett
  • Ryoya Morishita
  • Todd Cantwell
  • Oladapo Afolayan
  • Yuki Ohashi
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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