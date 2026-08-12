Pese a la victoria de Toluca, 'La Pandilla' se aferra a las matemáticas que todavía lo colocan como aspirante.

Al revisar la tabla de posiciones de la zona de los equipos mexicanos, se evidencia que Rayados está fuera de los puestos de clasificación con todos sus juegos disputados. Sin embargo, contrario a lo que algunos pueden especular o dar por sentado por error de antemano, la suerte del Monterrey en la Leagues Cup 2026 aún no está sentenciada.

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Aunque ‘La Pandilla’ ya completó su participación en la fase de liga del torneo, con dos triunfos y una derrota, Monterrey aún no está eliminado de esta edición del certamen. Es cierto que en estos momentos se encuentra en la quinta colocación, fuera de los cuatro que clasifican a cuartos de final, pero todavía tiene chances de pasar de fase.

Está claro que la victoria de Toluca le quitó una posibilidad de colarse entre los cuatro primeros de la zona de Liga MX de esta Leagues Cup 2026, pero existen otras alternativas. Ahora, un traspié de los ‘Diablos Rojos’ no era el único escenario que contemplaba Rayados luego de ganarle a Nashville SC en el cierre de esta primera ronda.

Cuypers le dio el triunfo a Rayados ante Nashville [Foto: Imago]

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Por estos momentos, el cuadro albiazul ya no depende de sí mismo, pero hay dos resultados que podrían clasificarlo a cuartos de final del torneo si uno de ellos se acaba dando. El Monterrey tendrá que poner la lupa en los partidos que se llevarán a cabo este jueves, día en que se definirá ya al ciento por ciento si logra o no avanzar a Playoffs.

En este sentido, los dos marcadores que le permitirían a Rayados sacar pasaje a la fase eliminatoria serían que Cruz Azul pierda por 2 goles o que América pierda por 4 goles. ‘La Máquina’ debería caer por dos tantos de diferencia ante Chicago Fire en el Soldier Field, o ‘Las Águilas’ deberían caer por cuatro tantos ante Austin FC en el Q2 Stadium.

En caso de que cualquiera de esos dos tanteadores finalmente sí ocurra, Monterrey pasaría al perdedor y avanzaría de ronda en el 4° puesto, justo por detrás de Toluca. La diferencia de gol es el principal criterio de desempate en la Leagues Cup 2026 y el equipo de Matías Almeyda depende de él en las cuentas para seguir con vida.