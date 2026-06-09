El atacante mexicano no seguirá en Fulham y regresará al club europeo en dónde es ídolo. Mientras tanto, queda descartado el América.

Fulham confirmó en el día de ayer que Raúl Jiménez no seguirá en la institución una vez que se termine su contrato y el futbolista será jugador libre después del Mundial 2026. La noticia sorprendió a muchos, ya que se trata de uno de los delanteros mexicanos más importantes de los últimos años.

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En México muchos se ilusionaron, especialmente el América que sueña con su regreso para tener una de las mejores delanteras en el país. Los aficionados azulcremas comenzaron rápidamente a especular con la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta de las Águilas.

Sin embargo, por el momento deberán esperar ya que el atacante de 35 años tomó la decisión de seguir jugando en el futbol europeo a partir de la próxima temporada. Por eso, todo indica que su vuelta a la Liga MX no será en el corto plazo.

De acuerdo a lo que informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, está todo dado para que Raúl sea nuevo refuerzo del Wolverhampton y jugará en la segunda división del futbol inglés. De esta manera, tendrá una nueva etapa en el club donde mostró una de sus mejores versiones.

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El delantero mexicano conoce perfectamente la institución y considera que es una gran oportunidad para seguir compitiendo en Europa. Además, Wolverhampton tiene como principal objetivo regresar rápidamente a la Premier League.

El otro fichaje que llega junto a Raúl

Con el objetivo de regresar rápidamente a la primera división del futbol inglés, los Wolves también cerraron el fichaje de Kieran Trippier, de último paso por el Newcastle United. El experimentado defensor será otra de las incorporaciones importantes del club para intentar conseguir el ascenso en la próxima temporada.

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