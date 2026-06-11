Raúl Jiménez no fue el único jugador de los Wolves en anotar en el Mundial

Hace unos días nos enteramos que lamentablemente el Wolverhampton había descendido a la Championship después de estar en la Premier League. Pero ya cuando Raúl Jiménez estaba concentrado con la Selección Mexicana para el Mundial se confirmó que volvería a los Wolves y hoy, ya formando parte de esta escuadra anotó su primer gol.

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El segundo gol de #mexico



⚽ GOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO



🇲🇽🇲🇽🇲🇽 RAÚL JIMÉNEZ MARCA SU PRIMER GOL EN COPA DEL MUNDO Y PONE EL 2-0 ANTE SUDÁFRICA #RaulJimenez #Mundial2026 #SeleccionMexicana #Gol #MexicoVsSudafrica pic.twitter.com/oNeXTyx2hx — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) June 11, 2026

El Lobo de Tepeji fue muy querido en esa plantilla después de su lesión, por lo que volvió con el equipo pese a estar en la Segunda División de Inglaterra. Ante ello, este jueves que fue la inauguración del Mundial 2026, Raúl pudo marcar su primer tanto en una Copa del Mundo con México, celebrándolo hasta el cielo por el reciente fallecimiento de su padre.

Otro jugador de los Wolves con gol en el Mundial

Ante esto, los Wolves celebraron la anotación del futbolista mexicano, pero en el primer día de esta justa mundialista, no fue el único jugador de este equipo que apareció para consagrar sus anotaciones, sino que en el segundo partido del día el checo Ladislav Krejci abrió el marcador para el cuadro de Chequia ante Corea del Sur.

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Ante la presión del equipo coreano, el futbolista de “Los Lobos” marcó el primer tanto de su escuadra en la Copa del Mundo. Una anotación que parecía inesperada por la improbabilidad con la que la consiguió, más cuando el equipo rival estaba atacando y con muchas mayores posibilidades de ponerse arriba en el marcador.

Lamentablemente los checos sí perdieron 2-1, pero ahora tendrá que medirse ante Raúl en el tercer encuentro de la fase de grupos, ya que los dos comparten el Grupo A y el próximo miércoles 24 de junio olvidarán que pertenecen a la misma institución en el Viejo Continente y serán rivales en busca de pelear por su pase a la siguiente ronda.

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En síntesis