Dónde ver EN VIVO a Raúl Jiménez en Wolverhampton vs. Blackburn por el Championship 2026-27: TV y streaming

El Lobo de Tepeji regresó a Wolves, pero esta vez para luchar por el ascenso en la Segunda División de Inglaterra.

Wolverhampton y Blackburn Rovers se enfrentan este viernes 14 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 1 del Championship. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Molineux desde de las 13:00hs (Ciudad de México) y contará con una particularidad: el regreso de Raúl Jiménez a los Wolves.

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Este partido marca el inicio oficial de la temporada de liga para ambas escuadras en la Segunda División inglesa. Wolves buscará imponer su localía para dar el primer paso hacia el ansiado regreso a la máxima categoría, mientras que Blackburn intentará arruinar la fiesta para obtener sus primeros tres puntos del campeonato.

Dónde ver el partido EN VIVO

El partido entre Wolves y Blackburn de este viernes 14 de agosto por el Championship se puede ver en México a través de ESPN en la TV o por Disney+ Premium como plataforma de streaming.

México : ESPN y Disney+ Premium

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: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : ESPN+

: ESPN+ España: DAZN

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¿Juega Raúl Jiménez?

El delantero mexicano Raúl Jiménez está entre los convocados de Wolverhampton para el partido de este viernes ante Blackburn. Si bien es muy probable que sume minutos, todavía no está confirmada su presencia en la alineación titular.