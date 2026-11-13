Entre las repercusiones que tuvo la última lista de la escuadra nacional, el público del América reclamó la falta de Henry Martín. El capitán de las ‘Águilas’ es uno de los goleadores del semestre en México, pero eso no fue suficiente para ganarse una convocatoria. En medio de las especulaciones, aparecieron certezas y mayor claridad.

Publicidad

En el corriente Torneo Apertura, el delantero azulcrema es el sublíder de goleo de la Liga MX, con 11 anotaciones en 16 jornadas disputadas. Por esa estadística contundente, muchos fanáticos se sorprendieron por la decisión del entrenador del ‘Tri’ de marginar a Henry Martín. Pero la explicación no tardaría en llegar a voces de todos.

Este viernes, desde el cuerpo técnico de la Selección Mexicana contestaron a las críticas recibidas por esta situación y por inclinarse por otros delanteros. En la conferencia de prensa previa al juego de Concacaf Nations League, se dieron a conocer los motivos de la lista diseñada. Con ello, también las razones de la ausencia del ‘9’.

Esta tarde, en la previa del cruce entre México y Jamaica, Rafa Márquez le lanzó un recadito al capitán americanista, luego de las declaraciones de su entorno al respecto. El entrenador del ‘Tri’ quiso cortar de raíz las especulaciones, confirmó que la decisión fue suya y brindó sus argumentos para no llamar al delantero de las Águilas.

Publicidad

El estratega de la Selección Mexicana, en sus palabras, hizo referencia a que muchos de sus tantos fueron de penal. Sin decirlo de ese modo y cuidándose en las formas, Rafa Márquez planteó que las anotaciones de los demás atacantes fueron mejores. Así, le quitó importancia a la estadística dura que posiciona alto a Henry Martín.

Henry no parece volver pronto al ‘Tri’ [Foto: Getty]

Rafa Márquez afirmó que el atacante azulcrema no está ‘prohibido’ de la Selección Mexicana, pero dio a entender que corre de atrás en su consideración. “Lo de Henry pues pensando en tener tres puntas, o incluso cuatro contando a Armando León, creímos que no era por hoy necesario. Por eso es que no decidimos traerlo. Sin embargo, sigue abierta la puerta por si algún día más adelante hay posibilidades“, expresó el DT del Tri en rueda de prensa este viernes, ante los interrogantes repetidos de la prensa.

Publicidad

Además, el entrenador se explayó sobre las características que sí ve en otros delanteros pero que no observa en el del América. “Hay que valorar no solo los goles sino cómo mete esos goles. Hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de descargar jugadas, de poder generar mucho más… No es nada más el tema del gol, son muchas cosas más que pedimos al punta para intentar que dentro de nuestra idea de juego nos pueda dar”, agregó el timonel de México. Henry Martín deberá trabajar mucho más de la cuenta para revertir la opinión de Rafa sobre él…