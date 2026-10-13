Michele Kang y Lise Klaveness van por cargo de Infantino

Michele Kang y Lise Klaveness son las candidatas favoritas para quedarse con la presidencia de la FIFA.

En los últimos meses se ha hablado de la reelección de Gianni Infantino como presidente de laFIFA, sin embargo, la UEFA se ha mantenido firme para que no sea así. Es por ello que este martes, The Times and Sunday Times ha dado a conocer a las directivas favoritas de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol que competirían por el cargo.

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¿Quiénes son las candidatas de la UEFA a la presidencia de la FIFA?

Michele Kang y Lise Klaveness serían las candidatas ideales, pese a que no se conocen de manera formal las candidaturas, estos dos nombres sobresalen. Cabe mencionar que el próximo miércoles 18 de noviembre es el último día en el que se aceptan a los aspirantes a esta contienda para poder conseguir estar en las elecciones.

¿Cuándo son las elecciones?

Estas últimas serán el 18 de marzo en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, por lo que en caso de que ambas reciban el apoyo por escrito de al menos cinco federaciones miembro del mismo organismo podrán estar en estas elecciones para saber si alguna de ellas se queda en la presidencia y dejan fuera a Infantino para su reelección.

¿Quién es Michele Kang?

Es una empresaria e inversora surcoreana que ha revolucionado el futbol femenino a nivel mundial a través de una multipropiedad. En su trayectoria destaca como economista por la Universidad de Chicago, un máster en gestión pública y privada en la Yale School of Management. En el 2000 fue nombrada vicepresidenta del conglomerado aeroespacial Northrop Grumman.

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Ocho años después fundó Cognosante, una empresa de tecnología médica e inteligencia de datos para la salud, la cual vendió a Accenture Federal Services en 2024. En el futbol femenino es propietaria de Washington Spirit, Olympique de Lyon y London City Lionesses. En 2024 fundó Kynisca, un grupo de gestión en Londres para administrar su estructura multiclub.

Ha realizado donaciones de hasta 30 millones de dólares para el desarrollo de la salud, investigación e infraestructura orientada al físico y rendimiento de las atletas.

¿Quién es Lise Klaveness?

Es una exfutbolista, abogada y dirigente deportiva noruega. Es además, la primera mujer en presidir la Federación Noruega de Futbol desde marzo del 2022 tras más de 120 de la organización. Como jugadora disputó 73 partidos con la selección femenina de Noruega entre 2002 y 2011, logrando ser subcampeona de la Eurocopa Femenina en 2005.

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Como abogada, estudió un máster en la Universidad de Oslo y trabajó como jueza asistente en el tribunal de distrito, así como asesora jurídica para el Banco Central de Noruega. A nivel social ha alzado la voz contra la falta de transparencia en la FIFA, cuestionando las adjudicaciones de los Mundiales en Catar (2022) y Arabia Saudita (2034) por violaciones a los derechos humanos.

En síntesis