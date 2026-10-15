Aunque todavía les falta disputar gran parte de la temporada en México, Toluca tiene las maletas listas para jugar la Copa Intercontinental 2026. Aunque intentarán ir por todo y ganar otro título local, lo cierto es que la prioridad en el ‘Infierno’ es el certamen de fin de año. Por ello, estaban atentos a cualquier novedad para la logística.

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Durante las últimas semanas, a raíz de las últimas semanas que llegaban desde el otro lado del océano, se había puesto en duda la sede a causa del conflicto en Medio Oriente. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se extendió a varios países del Golfo que tenían infraestructuras estratégicas y recibieron daños a raíz del enfrentamiento bélico.

Sin embargo, en medio de toda la conflagración, FIFA definió oficialmente el escenario del torneo y dejó todo encaminado para el desarrollo de la Copa Intercontinental 2026. La organización del evento deportivo más esperado del año estudió la situación y llegó a una conclusión respecto al lugar de celebración de la competencia.

Según confirmó Gabriel Orphao, insider brasileño con fuentes en FIFA, Qatar volverá a recibir el certamen en su territorio. Las autoridades garantizaron que las condiciones están dadas para que los equipos viajen allí a disputar el campeonato. De esta manera, se repetirá la sede que ya había albergado las ediciones 2024 y 2025.

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Bajo estas circunstancias, todo indica que Toluca debutaría en el Estadio Ahmad bin Alí, ubicado en la ciudad de Rayán, donde enfrentaría al ganador de la Copa Libertadores. Aunque los dos primeros partidos de la Copa Intercontinental 2026 se jugaron en Arabia Saudita y Sudáfrica, todo el resto de la competición se disputaría en Qatar.

El estadio donde se estrenaría Toluca [Foto: Getty]

El Estadio Ahmad bin Alí es el recinto donde habitualmente juega el equipo local Al Rayyan de la liga qatarí, aunque muchas veces se lo ha alquilado a FIFA para sus torneos. Tiene una capacidad para hasta 45 mil personas y es de los más modernos de la zona, dado que su reconstrucción finalizó en el 2020, apenas seis años atrás.

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El duelo entre Toluca y el campeón de CONMEBOL todavía no tiene fecha lista aunque será en diciembre, y quizás sea antes de que los escarlatas definan su suerte en la Liga MX. Aquel enfrentamiento, vale recordar, no solamente da la clasificación a la semifinal de la Copa Intercontinental 2026, sino también entrega un título: el Derbi de las Américas.