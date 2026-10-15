Southgate acusa a Cristiano Ronaldo de recibir trato especial de la FIFA para el Mundial 2026

El Mundial 2026 tuvo la particularidad de entrelazar el ascenso de figuras de la nueva generación como Lamine Yamal y Erling Haaland con referentes de época cuya trayectoria se aproxima a su cierre, casos de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Luka Modric.

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La leyenda portuguesa concluyó su andar en la competencia norteamericana en la fase de octavos de final tras caer 0-1 frente a España. Sin embargo, el atacante no estuvo al margen de la controversia mucho antes de que el balón comenzara a rodar sobre la cancha del Estadio Azteca.

Durante la quinta jornada de las eliminatorias europeas ante Irlanda, Cristiano Ronaldo propinó un codazo por la espalda al zaguero Dara O’Shea sin la pelota en disputa, acción castigada con tarjeta roja directa. Inicialmente, el organismo disciplinario le dictaminó dos partidos de suspensión, castigo que le impidió jugar la última fecha, e incluso disputar el choque inaugural de la Copa del Mundo, pero dicha sanción terminó por ser revocada por la FIFA.

Southgate confronta a Cristiano Ronaldo

En entrevista para el canal de YouTube Amol Rajan Connection, Gareth Southgate fue cuestionado sobre los motivos por los cuales considera reprobable la anulación del castigo, mostrándose contundente en su postura hacia el atacante: “Bueno, estás interfiriendo con el arbitraje del partido.”

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A continuación, el ex director técnico de la Selección de Inglaterra recordó un acontecimiento específico que, a su juicio, pudo incidir en la resolución final: “Así que, ya sabes, hay un árbitro, luego hay un panel disciplinario y eso debería ser todo. Si alguien en los organismos de gobierno empieza a interferir con el arbitraje del juego… Sabes, incluso antes del Mundial, Cristiano Ronaldo tenía una suspensión pendiente; hizo una aparición en un evento que parecía estar vinculado a la FIFA y, ¡vaya sorpresa!, le permitieron jugar en el primer partido del Mundial.“

Southgate concluyó argumentando que, de haber sido un futbolista con menor peso mediático el sancionado, la medida punitiva habría permanecido intacta: “Si no hubiera sido Cristiano Ronaldo —y, por cierto, creo que es un jugador maravilloso— no creo que eso hubiese sucedido. Así que, ya sabes, de esa forma ya estamos entrando en un terreno gris sobre en qué estamos interfiriendo y qué le estamos permitiendo decidir al juego dentro del orden natural del fútbol“, concluyó el exentrenador.

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En síntesis