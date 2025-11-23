James Rodríguez llegó a México a comienzos de 2025 buscando relanzar su carrera, pero su paso por León terminó siendo mucho más discreto de lo previsto. El conjunto esmeralda no logró competir en los torneos importantes y el colombiano decidió no renovar.

Con la carta de libertad en diciembre, su prioridad es encontrar un club donde pueda jugar con regularidad pensando en el Mundial 2026, un objetivo que él mismo considera crucial y que podría representar su última gran oportunidad de pelear un título con su selección.

James Rodríguez en la última fecha FIFA (Getty Images)

Con su salida de León prácticamente definida, comenzaron a circular múltiples versiones sobre su destino. James pretende un proyecto sólido, protagonismo y un salario acorde a su trayectoria, requisitos que hace que varios clubes se bajen de su posible fichaje, aunque no impiden que su nombre vuelva a sonar en distintos mercados.

Los equipos con los que fue vinculado James Rodríguez

El periodista César Luis Merlo informó que Pumas UNAM y Cruz Azul aparecen como opciones en la Liga MX, ya que su representante habría ofrecido al colombiano a ambas instituciones. También surgió el nombre del América, aunque en ese caso solo se trató de comentarios aislados sin negociaciones reales

Desde España, El Tiempo reportó que Real Sociedad y Real Oviedo lo tienen en carpeta, siendo el primero el que parte con ventaja por su capacidad para cubrir su alto sueldo.

Algunos medios españoles mencionaron igualmente al Sevilla y al Valencia, pero estas posibilidades prácticamente se descartan debido a las limitaciones presupuestarias de ambos clubes, que no podrían asumir un salario superior a los cinco millones de dólares anuales.

En paralelo, surgió un posible regreso al futbol sudamericano. En las últimas horas, el periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera contó en el programa ABC Deportes que Libertad habría dado el primer paso para intentar ficharlo. Según explicó, la información provino directamente de un dirigente del club, quien confirmó que ya existieron contactos iniciales entre las dos partes.

Así, James vuelve a encontrarse en un mercado con varias alternativas, aunque todavía sin una decisión tomada. Su elección final dependerá del proyecto deportivo que mejor se adapte a sus aspiraciones y del respaldo económico que pueda obtener, todo con un objetivo en mente: llegar en plenitud física y futbolística al Mundial 2026 con Colombia.

