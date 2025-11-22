¡Bombazo internacional! James Rodríguez podría tener un inesperado giro en su futuro de cara al año mundialista en el que hemos ingresado: según un reporte de última hora, el talentoso enganche podría volver a Sudamérica para jugar la Copa Libertadores. La información ha surgido este sábado y proviene de una fuente confiable dentro de un club de CONMEBOL.

En horas de la noche, se ha conocido que no solamente equipos de la Liga MX y de la MLS han contactado al entorno del capitán de la Selección Colombiana con vistas a la próxima temporada. Es que se ha sabido que un grande de ¡Paraguay! es el equipo que abrió negociaciones con la representación del “10” para intentar seducirlo ahora que el jugador se encuentra libre.

Según ha destapado Jorge ‘Chipi’ Vera, reconocido y prestigioso periodista del popular programa guaraní ABC Deportes, Libertad ha iniciado pláticas formales para buscar fichar al volante ofensivo. El reportero ha confiado públicamente que la confirmación llegó de parte de un alto mando del club paraguayo, que ratificó las conversaciones que ya existen entre las dos partes.

En la histórica institución de Paraguay le ofrecen a James Rodríguez un contrato millonario y la posibilidad de jugar Copa Libertadores: el ‘Gumarelo’ se clasificó al torneo más prestigioso del continente por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025, y lo jugará directamente a partir de fase de grupos contra los mejores equipos de Sudamérica, siendo una tentación deportiva.

Si bien son conscientes en Libertad que no será fácil competir contra otras alternativas seductoras que pueda poseer sobre la mesa el colombiano, en el conjunto albinegro se mantienen optimistas sobre sus posibilidades de tentar al jugador. En un año de Copa del Mundo, la chance de tener continuidad, de ser importante dentro de un equipo y de jugar al más alto nivel, son armas con las que cuentan para trabajar.

