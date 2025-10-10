Si bien la mayoría de los partidos de estos días los protagonizan las selecciones, este viernes 10 de octubre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán se enfrentan en un amistoso internacional que se disputa en Libia en el Benghazi International Stadium.
¿Cómo ver EN VIVO el partido?
El partido entre Atlético de Madrid e Inter se puede ver en vivo a través del canal de Youtube del conjunto italiano, el cual está realizando una transmisión en directo del amistoso.
El Atlético de Madrid tiene 12 ausencias en este partido debido a la Fecha FIFA. Julián Álvarez, Jan Oblak, Pablo Barrios y Marcos Llorente, entre otros, no están presentes. En el Inter hay 13 futbolistas que fueron convocados en sus respectivas selecciones como Lautaro Martínez, Nicoló Barella, Hakan Calhanoglu y Alessandro Bastoni, entre otros.
La alineación de Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Pubill
- José María Giménez
- Clément Lenglet
- Matteo Ruggeri
- Javi Galán
- Koke
- Connor Gallagher
- Thiago Almada
- Carlos Martín
- Antoine Griezmann
La alineación de Inter
- Josep Martínez
- Matteo Darmian
- Yann Bisseck
- Francesco Acerbi
- Tomás Palacios
- Andy Diouf
- Henrikh Mkhitaryan
- Leonardo Bovo
- Luis Henrique
- Matteo Spinacce
- Ange-Yoan Bonny