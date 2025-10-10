Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

¿Va por TV Abierta? Cómo ver EN VIVO y GRATIS Atlético de Madrid vs. Inter por el amistoso internacional

Atlético de Madrid e Inter se enfrentan este viernes en un amistoso en Libia. Conoce los detalles de cómo ver el partido.

Por Patricio Hechem

Atlético de Madrid e Inter se enfrentan en Libia
© Getty ImagesAtlético de Madrid e Inter se enfrentan en Libia

Si bien la mayoría de los partidos de estos días los protagonizan las selecciones, este viernes 10 de octubre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán se enfrentan en un amistoso internacional que se disputa en Libia en el Benghazi International Stadium.

Publicidad

¿Cómo ver EN VIVO el partido?

El partido entre Atlético de Madrid e Inter se puede ver en vivo a través del canal de Youtube del conjunto italiano, el cual está realizando una transmisión en directo del amistoso.

El Atlético de Madrid tiene 12 ausencias en este partido debido a la Fecha FIFA. Julián Álvarez, Jan Oblak, Pablo Barrios y Marcos Llorente, entre otros, no están presentes. En el Inter hay 13 futbolistas que fueron convocados en sus respectivas selecciones como Lautaro Martínez, Nicoló Barella, Hakan Calhanoglu y Alessandro Bastoni, entre otros.

Publicidad

La alineación de Atlético de Madrid

  • Juan Musso
  • Pubill
  • José María Giménez
  • Clément Lenglet
  • Matteo Ruggeri
  • Javi Galán
  • Koke
  • Connor Gallagher
  • Thiago Almada
  • Carlos Martín
  • Antoine Griezmann

La alineación de Inter

  • Josep Martínez
  • Matteo Darmian
  • Yann Bisseck
  • Francesco Acerbi
  • Tomás Palacios
  • Andy Diouf
  • Henrikh Mkhitaryan
  • Leonardo Bovo
  • Luis Henrique
  • Matteo Spinacce
  • Ange-Yoan Bonny
patricio hechem
Patricio Hechem
    Lee también
    "He intentado mantener esa imagen de atleta macho"
    Futbol Internacional

    "He intentado mantener esa imagen de atleta macho"

    ¿A qué hora se corre el Gran Premio de Estados Unidos de la F1?
    FÓRMULA 1

    ¿A qué hora se corre el Gran Premio de Estados Unidos de la F1?

    ¿Por qué no juegan Julián Álvarez y Jan Oblak en Atlético de Madrid vs. Inter?
    Futbol Internacional

    ¿Por qué no juegan Julián Álvarez y Jan Oblak en Atlético de Madrid vs. Inter?

    ¿Cruz Azul vs. Pumas UNAM va por TV abierta? Cómo ver el amistoso
    Liga MX

    ¿Cruz Azul vs. Pumas UNAM va por TV abierta? Cómo ver el amistoso

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo