Si bien la mayoría de los partidos de estos días los protagonizan las selecciones, este viernes 10 de octubre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán se enfrentan en un amistoso internacional que se disputa en Libia en el Benghazi International Stadium.

¿Cómo ver EN VIVO el partido?

El partido entre Atlético de Madrid e Inter se puede ver en vivo a través del canal de Youtube del conjunto italiano, el cual está realizando una transmisión en directo del amistoso.

El Atlético de Madrid tiene 12 ausencias en este partido debido a la Fecha FIFA. Julián Álvarez, Jan Oblak, Pablo Barrios y Marcos Llorente, entre otros, no están presentes. En el Inter hay 13 futbolistas que fueron convocados en sus respectivas selecciones como Lautaro Martínez, Nicoló Barella, Hakan Calhanoglu y Alessandro Bastoni, entre otros.

La alineación de Atlético de Madrid

Juan Musso

Pubill

José María Giménez

Clément Lenglet

Matteo Ruggeri

Javi Galán

Koke

Connor Gallagher

Thiago Almada

Carlos Martín

Antoine Griezmann

La alineación de Inter