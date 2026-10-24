Valencia vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la LaLiga

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita puntos con urgencia y no puede permitirse otro resultado que lo hunda más en la tabla. Enfrente tiene a un Villarreal que llega como favorito y que viene de dejar escapar puntos clave.
Para el local esto ya es una final adelantada en octubre: cada partido que se escapa complica el margen de maniobra. El Villarreal, en cambio, llega con la tranquilidad de pelear en otra zona del campeonato, aunque sin margen para relajarse si quiere meterse en la pelea de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia está 19° con apenas 6 puntos en 9 fechas, una producción que lo deja al borde de la zona de descenso. Viene de empatar sin goles de local ante el Athletic Bilbao, después de rescatar un 2-2 como visitante frente al Racing de Santander y de caer 2-3 contra la Real Sociedad. La falta de triunfos empieza a pesar y el partido ante Villarreal aparece como una oportunidad que no puede desperdiciar.
Villarreal llega 12° con 9 puntos en la misma cantidad de partidos, en una posición más cómoda pero lejos de los puestos que de verdad le interesan. En su último compromiso empató 0-0 de local ante Elche, luego de perder 0-1 como visitante frente al Real Madrid. Antes de esa racha sin triunfos había goleado 3-1 al Levante, resultado que todavía funciona como referencia de lo que puede dar el equipo cuando encuentra ritmo.
El historial entre Valencia y Villarreal
El historial entre ambos es prácticamente parejo: de 62 enfrentamientos, el Valencia ganó 25 y el Villarreal 24, con 13 empates que confirman lo ajustado de la serie. En goles la diferencia también es mínima, 82 contra 78 a favor del local de este sábado.
Los últimos cruces vienen alternando ganador. El más reciente lo ganó Villarreal 2-1, pero antes hubo un 0-2 para los visitantes en Mestalla y un empate 1-1 en la ida anterior. No hay una tendencia clara que se imponga en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|25/10/2025
|Valencia vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|15/02/2025
|Villarreal vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|31/08/2024
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Villarreal vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/01/2024
|Valencia vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|03/05/2023
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|31/12/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|19/04/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-0
|Primera División
|30/10/2021
|Valencia vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 06:00 hs
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 08:15 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 13:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 9 puntos en el torneo.