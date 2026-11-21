Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de caer 0-1 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Valencia viene de caer 0-3 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Rayo Vallecano y Valencia
Rayo Vallecano (4-3-3): Emil Audero, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Georgiy Tsitaishvili. DT: Beñat San José.
Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Martínez Arnau, César Tárrega, Pepelu, Pablo Maffeo, Guido Rodríguez, Javier Guerra Moreno, Aaron Mayol, Harvey Elliott, Umar Sadiq, Luis Rioja. DT: Javier Aguirre.
Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Valencia
Rayo Vallecano:
- Óscar Valentín (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Álvaro García Rivera (lesión isquiotibial)
- Marash Kumbulla (lesión muscular)
- Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
Valencia:
- Arnaut Danjuma Groeneveld (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Sadiq Umar (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados)
- Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)
- José Gayà (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Rayo Vallecano y Valencia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 09:15 (hora de México)
- Estadio: Vallecas Stadium
- Historial: 38 cruces — Rayo Vallecano ganó 8, Valencia ganó 17 y empataron 13
- Último antecedente: 14/05/2026: Valencia 1-1 Rayo Vallecano
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Betis, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Valencia: vs. Osasuna, domingo 29 de noviembre