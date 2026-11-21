Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo necesita cortar la racha negativa y tiene enfrente a un Valencia que mira cada vez más hacia abajo en la tabla. La diferencia de momento entre ambos es el gran argumento para ilusionarse con los locales.
Son puntos importantes para dos equipos que no quieren mezclarse con la pelea por no descender, aunque uno de los dos está bastante más metido ahí que el otro.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano llega golpeado tras caer de visitante ante la Real Sociedad, un traspié que cortó el envión que le había dado el triunfo contundente frente al Celta. Antes de eso había sufrido una goleada en su propia cancha contra Elche, así que la irregularidad es la palabra que mejor define su andar reciente. Está 14° con 12 puntos en 11 partidos, una posición que no lo complica pero tampoco lo deja tranquilo.
El Valencia atraviesa un momento bastante más delicado. Viene de perder con claridad ante Real Madrid en Mestalla y antes había cedido también frente a Villarreal, con un único triunfo ajustado en ese tramo, de visitante ante Elche. Con 9 unidades en 12 fechas y el puesto 19 de la tabla, la visita a Vallecas aparece como una oportunidad que no puede dejar pasar si quiere empezar a despegarse del fondo.
El historial entre Rayo Vallecano y Valencia
El historial entre ambos tiene al Valencia como el más ganador con amplitud: de 38 enfrentamientos se quedó con 17 triunfos, por 8 del Rayo Vallecano, y hubo 13 empates. En goles también manda el Valencia, que convirtió 67 contra 39 del conjunto madrileño.
Los cruces más recientes muestran bastante paridad en el resultado, con varios empates 1-1 en los últimos años. El antecedente más próximo, de mayo pasado, también terminó igualado, lo que marca una tendencia a partidos cerrados entre estos dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2026
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|01/12/2025
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|19/04/2025
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|07/12/2024
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|0-1
|Primera División
|12/05/2024
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|19/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|03/04/2023
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|10/09/2022
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|11/04/2022
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|27/11/2021
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 07:00 hs
- Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.
- Valencia suma 9 puntos en el torneo.