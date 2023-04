Uno de los encuentros que animó este domingo de Liga MX fue el encuentro que enfrentó al Deportivo Toluca contra el Club Querétaro en la cancha del Estadio Nemesio Diez, por la jornada 16 del Torneo Clausura 2023. Los Diablos Rojos sufrieron un inesperado empate que puede ser fundamental para la definición de las posiciones finales de la temporada regular.

El equipo local había encontrado la ventaja gracias a un gol de penalti marcado por Tiago Volpi, sin embargo, a los 69 minutos Diego Chávez le puso cifras definitivas al marcador de 1 a 1. Con este resultado, los Escarlatas acabarán la fecha en el cuarto lugar de la clasificación general, aún en zona de boleto directo pero con mayores riesgos.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Ignacio Ambriz se mostró visiblemente amargado por dejar escapar dos unidades ante un rival como los Bravos, y ofreció una disculpa a los aficionados de Toluca, pues se dijo responsable del resultado por "tardarse en los cambios".

"El equipo intenta jugar bien lapsos del partido, era un rival difícil, se iba a meter atrás, creo que el equipo no es criterioso en el sentido de saber cuándo hay que dar el toque, tampoco es que sea un partido que lo perdimos tácticamente, si hoy busco ser responsable de algo creo que me tardé en los cambios", declaró el DT.

"Cuando empieza el torneo te dijeran que estaríamos peleando los cuatro primeros no lo creerías, hoy lastimosamente no están saliendo las cosas como quisiéramos, cierto que seguimos manteniendo el cuarto lugar, qué más me hubiera gustado. Y pedirle disculpa a la afición por no poder asegurar por completo el cuarto lugar, tenemos que esperar un partido más complicado ante Necaxa y te vas con el sabor amargo de que estás en casa", analizó.