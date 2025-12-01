Luego de empatar sin goles en el Estadio Nemesio Diez, Juárez quedó eliminado de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX a raíz de la derrota en la Ida por 2-1 ante Toluca. El cuadro verdinegro se fue con la frente en alto ante el campeón defensor.

Tras el fin de la participación de los Bravos en el certamen local, en la jornada de lunes el equipo despidió a través de las redes sociales a su entrenador Martin Varini, con el que hicieron historia en el actual certamen al meterse a la instancia de playoffs.

Así inició el comunicado del club publicado en redes sociales: “Fútbol Club Juárez informa que Martín Varini ha concluido su contrato con la institución y no continuará como director técnico del primer equipo de los Bravos a partir de este momento”.

Y continuaron: “… juntos conseguimos logros importantes para la institución, como un récord de puntos (24) y de triunfos (6) en un torneo y una primera calificación a una liguilla del futbol mexicano, además de finalizar en octavo lugar en la tabla general de un torneo”

Por último, concluyeron: “Agradecemos a Martín y a su cuerpo técnico, conformado por Alejandro Souto, Marco Villano y Nicolás da Costa, por su dedicación y su entrega durante este año al frente de los Bravos. Les deseamos éxito en sus futuros proyectos”.

¿Cómo fue el ciclo de Martin Varini en Juárez?

En lo que respecta a lo meramente numérico, Varini dirigió 42 partidos, en los que registró 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas, significando una efectividad en la cosecha de puntos del 44,44%. Pero, el logro más importante es haber estados entre los ocho mejores equipos del país por primera vez.

En síntesis