El Toluca de Antonio Mohamed sale al terreno de juego del Nemesio Diez con un ambiente increíble y un estadio que se viene abajo con el aliento de su público. Aficionados y jugadores buscarán estar juntos para sellar esta noche el boleto a la siguiente fase de la Liguilla, cuando enfrenten al FC Juárez, por la vuelta de los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

La apertura de la serie fuera de casa trató bien al conjunto escarlata: los ‘Diablos Rojos’ lograron imponerse por 2-1 en la ida de estos cuartos de final. Con las anotaciones de Paulinho y Antonio ‘Pollo’ Briseño, lograron un importante triunfo a domicilio para volverse a Toluca en ventaja. Así, intentarán ratificar esa diferencia en la revancha.

Este sábado por la noche, el equipo choricero recibe a los ‘Bravos’, con una noticia inesperada en su once inicial. Alexis Vega no estará entre los titulares del conjunto que dirige el ‘Turco’. El referente de Toluca está junto a la delegación en el estadio, pero no será de la partida para un duelo clave como es un partido de Playoffs del Apertura 2025.

Alexis Vega se termina perdiendo toda la serie [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Esta situación se ha presentado dado que el atacante no ha llegado a recuperarse de la lesión traicionera que lo ha aquejado desde el último juego de fase regular en casa. El capitán escarlata hizo todo lo posible para estar óptimo en la serie, pero tanto el cuerpo médico como el staff técnico no lo notaron en condiciones como para jugar.

Bajo estas circunstancias, el entrenador de Toluca tomó una decisión terminante con Alexis Vega: no irá ni siquiera a la banca de relevos esta noche en el Nemesio Diez. Cuando se perdió el encuentro de ida, todos imaginaban que sí estaría para la revancha; sin embargo, lejos de eso no será ni siquiera opción para entrar en el complemento.

ver también ¿De Toluca al Mundial 2026? Paulinho podría meterse en la lista de Portugal tras polémico episodio

Con la baja definitiva de Alexis Vega, la alineación de Toluca escogida por Mohamed para la vuelta ante FC Juárez forma de la siguiente manera: Hugo González; Diego Barbosa, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Helinho; Paulinho. El partido comenzará a las 19.00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Publicidad

Publicidad