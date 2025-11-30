El conjunto de FC Juárez tuvo una Liguilla este Apertura 2025 en la Liga MX, lamentablemente la escuadra no pudo conseguir su llegada a las Semifinales tras caer en el marcador global de 2-1 ante Toluca. En el primer partido de los Cuartos de Final la escuadra consiguió anota el primer tanto y aunque lo remontaron se vio un buen equipo.

Lo llamativo estuvo que en el encuentro de vuelta no se notó la misma intensidad, más allá de que estaban en el Nemesio Diez, un estadio que pesa, la realidad es que no hicieron lo que se esperaba para conseguir su pase a la siguiente ronda y es que justo un día después ya se reveló la razón por la cual esto fue así.

Ya estaba apalabrado en plena Liguilla

De acuerdo con la información de David Medrano la directiva de los Bravos estaba muy molesta porque el director técnico, Martín Varini, ya estaba apalabrado con un equipo de la Liga MX y no se esperó a que terminara el torneo para que se dieran esas pláticas, más aún cuando estaban en su primera Fiesta Grande en el Máximo Circuito.

La misma fuente confirma que se generó un entorno raro dentro del equipo en estas últimas instancias, sobre todo porque estuvieron con la intención de renovarlo por haberlos llevado hasta la Liguilla, pero él no aceptó, lo que sí puso a pensar que algo estaba pasando y en realidad es que sí tenía una propuesta en puerta.

¿Con qué equipo se va Varini?

De acuerdo con el mismo Medrano, este conjunto de la Liga que se lo llevaría es el Necaxa, quien recientemente publicó la salida de Fernando Gago de una manera poco profesional. El proyecto que hay detrás de los Rayos puede ser importante para él por lo que estaría muy cerca de ser presentado con el conjunto hidrocálido.

En síntesis

