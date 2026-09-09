Alexis Vega despierta la polémica y afirma que “Toluca es el mejor equipo de México”

Uno de los referentes de los Diablos Rojos se expresó acerca del presente que atraviesa el último campeón de la Leagues Cup.

Sin lugar a dudas que Toluca atraviesa uno de los mejores momentos de sus últimas épocas. La llegada de Antonio Mohamed como entrenador le ha permitido a los Diablos Rojos conquistar cinco títulos en el corto plazo, razón por la que una de las figuras estelares de la plantilla como lo es Alexis Vega, se anima a afirmar con son el mejor equipo del país.

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Tras vencer a Rayados de Monterrey de manera contundente en la final de la Leagues Cup le permitió a Toluca sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Alexis Vega sobre el gran presente de Toluca

🔥💥 ¡SE BUSCA RIVAL EN LA LIGA MX!



Alexis Vega no tuvo piedad, en respuesta para ESTO, aseguró que HOY el Toluca es, sin discusión, el MEJOR equipo de México🔥👹



📹 @Karla_Uz pic.twitter.com/KdLZHrgFgp — Esto en Línea (@estoenlinea) September 9, 2026

“El equipo ha demostrado, estos últimos dos años, que está para grandes cosas. Sin miedo a decirlo, creo que ahora mismo somos el mejor equipo de México y tenemos que seguir demostrándolo cada fin de semana. Ya ganamos, eso ya queda en la historia y ahora tenemos que vivir un capítulo nuevo y seguir poniendo más títulos en la vitrina”, comentó Vega en rueda de prensa.

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Lo que sigue para los Diablos Rojos es el próximo sábado medirse con Atlas en condición de loca el próximo sábado desde las 17:00hs del Centro de México. Con la intención de estrenar con éxito el título de Leagues Cup obtenido el fin de semana, el equipo dirigido por Antonio Mohamed recibirá a los Zorros con un envión anímico especial.

En síntesis