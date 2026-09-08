Si el Turco Mohamed ya había logrado construir un gran grupo, los títulos ganados fortalecieron la unión en Toluca, consolidando un plantel junto y comprometido. Esa conexión de todos ha permitido que cada uno de los que integra el día a día se sienta cómodo en la institución y no tenga apuro en irse a por nuevos desafíos.

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Todos los éxitos del último año y medio no dejan conformes a nadie en el ‘Infierno’, donde reina la ambición de ir por más. En ese sentido, en el club entendieron que es clave retener a todos, sostener la base y priorizar lo deportivo sobre lo económico. Con la Copa Intercontinental a pocos meses, la ilusión toca el cielo.

De esa manera, apenas consumado el triunfo de Toluca en la final del domingo ante los Rayados, la directiva aceleró y blinderá a uno de los campeones de Leagues Cup. El proyecto deportivo está más firme que nunca y las negociaciones ya no son tan complejas como en otros tiempos, facilitando el operativo seducción del club.

Así, luego de rápidas conversaciones entre las partes, en los próximos días renovará su contrato Helinho, que fue una de las figuras del título ganado en Estados Unidos. El delantero brasileño extenderá su vínculo con una mejora salarial sustancial y la institución garantizará su continuidad a largo plazo de una de sus estrellas.

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Helinho y su foto el trofeo de Leagues Cup.

En este mismo mercado de fichajes, Toluca había rechazado ofertas multimillonarias por el atacante, incluso una que se hizo pública de más de 12 millones desde Rusia. No obstante, como siempre remarcaron que no se iría por menos de lo que habían pagado por él (15M), no contemplaban seriamente la chance de venderlo.

El encargado de dar la noticia fue Francisco Suinaga, que confirmó la inminente firma del brasileño. El mandatario del Toluca platicó con Claro Sports en las últimas horas y manifestó que Helinho no se irá a ningún lado en el cierre de este libro de pases. Convencido de la decisión tomada por la directiva, adelantó lo que se viene con “El Niño”.

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“A Helinho le había pedido… le habíamos pedimos personalmente que se concentrara en la semifinal y en la final, y la verdad que dio unos juegazos. Él es un jugador muy atractivo en el mercado internacional y han llegado ofertas importantes, pero nada como para desprenderse de él. Él está con la ilusión de quedarse, está muy contento en el club y lo vamos a renovar“, ratificó Suinaga de manera pública, contentando a la afición.

Es una época de renovaciones en Toluca, que durante los últimos meses anunció varias extensiones de contrato de manera oficial. Hugo, Eve López, Gallardo, Arce, Romero y Paulinho rubricaron recientemente su continuidad en los Diablos Rojos. Ahora, sería el turno de Helinho, que después de las propuestas del exterior aceptó quedarse en el Infierno.

Alexis Vega anticipó ayer la continuidad de Helinho en Toluca:

Luego de la consagración escarlata, todos los jugadores compartieron posteos en sus redes sociales con postales celebrando el título de Leagues Cup. En la publicación de Helinho, Alexis Vega le comentó “El mejor Y TE QUEDAS ALV”, confirmando que el brasileño no se movería del equipo. El capitán le marcó la cancha y no tardó en tener repercusión entre los fans.