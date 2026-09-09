Los 'Zorros' dieron un golpe más sobre la mesa ratificando que nadie trajo como ellos. Los detalles.

Si algo faltaba para confirmar que fueron los dueños de la ventana de verano, Atlas cerró en cuestión de horas un fichaje top: Elías Montiel. El nombre surgió ayer por la noche y la directiva necesitó tan sólo medio día para abrochar una de las mejores contrataciones del año. Movimiento fugaz de los ‘Zorros’ que vuelven a hacerse escuchar.

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Ante la negativa de Juárez para venderle a Denzell García, Atlas avanzó por una alternativa pero que sabían que sería mucho más costosa. Sin embargo, Grupo PRODI abrió la billetera y convenció a Pachuca con una jugosa oferta que les fue imposible de rechazar. De esa manera, Elías Montiel se transformará en nuevo refuerzo rojinegro.

De acuerdo a lo anticipado hace minutos por Rubén Rodríguez de FOX Sports, los ‘Zorros’ pagarán un paquete de ¡15 millones de dólares! a Pachuca para comprar al volante. En la compra más caras del mercado de fichajes de verano de la Liga MX, Atlas apuesta a potenciar al juvenil y venderlo a Europa por una cifra mayor a mediano plazo.

Elías Montiel deja Pachuca y ficha en Atlas [Foto: Getty]

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Según agregó Carlos Porce de León, periodista de Récord, serán 12 millones al contado y 3 millones en objetivos, que serían cumplibles dentro de la próxima temporada. El Grupo PRODI le da el último ‘gusto’ a Hernán Crespo y ahora todo depende del trabajo que pueda hacer el cuerpo técnico para explotar las virtudes de una gran plantilla.

Para poder concretar el fichaje de Elías Montiel, fue decisiva la presión del propio futbolista, que tras recibir el llamado de Atlas no dudó en aceptar el desafío. Pachuca no quería venderlo en el último día de mercado de la Liga MX sin tener un reemplazo, pero la insistencia del jugador fue clave. Así, los Zorros pudieron cerrar el trato rápido.

Este miércoles por la mañana, cuando comenzaron las negociaciones formales entre clubes, Elías Montiel se entrenó diferenciado consciente de la posibilidad. No tiene lesión, simplemente al hacerse eco del potencial traspaso, no realizó el mismo tipo de trabajos que el resto del grupo. Luego de la práctica se enteró que el pase se terminaría haciendo.

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En las próximas horas, el juvenil viajará a Guadalajara para cumplir con los pasos a seguir para ser oficializado como refuerzo de Atlas. Firmará un contrato a largo con una cláusula de salida multimillonaria, a la expectativa de que en un futuro le brinde boleto al Viejo Continente. Ahora, buscará ayudar a los rojinegros a ganar el Apertura 2026.