Rayados recibe a Tigres en el Gigante de Acero el próximo sábado por la Liga MX, por lo que Monterrey no tiene tiempo de quedarse con la derrota en la final.

Rayados no pudo vencer a Toluca en la final de la Leagues Cup de este domingo y el equipo regiomontano cayó derrotado por 2-0 ante los Diablos Rojos. Monterrey llegó a su primera final desde la llegada de Matías Almeyda y no pudo romper la sequía de títulos. El DT argentino ya pasó la página y ahora piensa en el Clásico Regio.

Publicidad

Más allá de la derrota, pocos esperaban que Rayados llegara a un final tan rápido considerando en el momento que asumió Matías Almeyda. Después de la derrota con Toluca, el técnico albiazul se refirió acerca del gran partido que se viene contra Tigres por la Liga MX.

La palabra de Matías Almeyda

“Bueno, yo tengo siempre mi manera de actuar en los clásicos, ya desde la época de jugador. Y aprendí en la época de jugador cómo debía jugar un clásico. Yo, los clásicos que jugaba, los jugaba demasiado como un hincha. A veces me pasaba de largo, no tenía frenos. Y creo que son partidos donde la parte mental de tranquilidad, de orden y disciplina juegan un factor fundamental, sobre todo después de esta derrota”, comenzó diciendo Matías Almeyda en conferencia de prensa.

“Entonces es seguir por el mismo camino que venimos, mejorar algunos temas, y vamos en ese en ese proceso sabiendo que enfrentamos el clásico que lo espera la ciudad y esperemos estar a la altura de poder darnos también una alegría. Intentaremos hacer lo que intentamos siempre, desde que yo estoy acá este equipo intenta ganar y bueno, también aceptar que a veces no se puede”, agregó el entrenador argentino.

Publicidad

Rayados no pudo vencer a Toluca (Imago7)

A pesar de la derrota en la final de la Leagues Cup, Matías Almeyda le dio mérito a la conformación del grupo y a los objetivos que se vienen: “Creo que yo intento siempre hacer grupos con una parte humana diferente a lo que se vive en el futbol, y que ellos sean conscientes de lo que es este deporte que se pasa muy rápido”.

“No es fácil llegar a una Final, no es fácil ser competitivos, no es fácil cambiar imágenes, y para eso trabajamos. Así que, bueno, nos queda un tiempo largo y, si dios quiere, llegaremos a esas, apuntaremos a la Final de la Liguilla si Dios quiere“, concluyó el técnico. Rayados recibirá a Tigres en el Gigante de Acero el próximo sábado a partir de las 19:00hs (CDMX).

Publicidad

En síntesis