Alineaciones de Atlas y Guadalajara por la Liga MX: formaciones probables

Atlas y Guadalajara se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Atlas vs. Guadalajara este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco desde las 19:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Publicidad

Cómo llegan Atlas y Guadalajara

Atlas viene de ganarle 3-2 a Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Guadalajara viene de caer 0-2 ante Querétaro y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlas y Guadalajara

Atlas (3-4-2-1): Camilo Vargas, Juanjo Purata, Edgar Zaldivar, Gaddi Aguirre, Luís Esteves, Ryan Mmaee, Milton Valenzuela, Paulo Ramirez, Elias Montiel, Kevin Zenon, Florian Monzon. DT: Hernan Crespo.

Publicidad

Guadalajara (3-4-2-1): Óscar Whalley, Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Ricardo Marin, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Fernando Gonzalez, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Kevin Castaneda. DT: Gabriel Milito.

Suplentes de Atlas: Adrian Mora, Jorge Rodriguez, Antonio Sanchez, Sergio Ismael Hernández Flores, Aldo Rocha, Victor Rios, Arturo Gonzalez, Jose Martin, Jorge San Martin.

Suplentes de Guadalajara: Omar Govea, Angel Sepulveda, Efraín Álvarez, Luis Gabriel Rey, Jonathan Perez, Jordan Carrillo, Angel Chavez, Jesus Hernandez, Samir Inda.

Publicidad

La previa de Atlas y Guadalajara: todo lo que hay que saber