Alineaciones de Atlas y Guadalajara por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Atlas vs. Guadalajara este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco desde las 19:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Atlas y Guadalajara
Atlas viene de ganarle 3-2 a Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Guadalajara viene de caer 0-2 ante Querétaro y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlas y Guadalajara
Atlas (3-4-2-1): Camilo Vargas, Juanjo Purata, Edgar Zaldivar, Gaddi Aguirre, Luís Esteves, Ryan Mmaee, Milton Valenzuela, Paulo Ramirez, Elias Montiel, Kevin Zenon, Florian Monzon. DT: Hernan Crespo.
Guadalajara (3-4-2-1): Óscar Whalley, Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Ricardo Marin, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Fernando Gonzalez, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Kevin Castaneda. DT: Gabriel Milito.
Suplentes de Atlas: Adrian Mora, Jorge Rodriguez, Antonio Sanchez, Sergio Ismael Hernández Flores, Aldo Rocha, Victor Rios, Arturo Gonzalez, Jose Martin, Jorge San Martin.
Suplentes de Guadalajara: Omar Govea, Angel Sepulveda, Efraín Álvarez, Luis Gabriel Rey, Jonathan Perez, Jordan Carrillo, Angel Chavez, Jesus Hernandez, Samir Inda.
La previa de Atlas y Guadalajara: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Jalisco
- Historial: 64 cruces — Atlas ganó 17, Guadalajara ganó 30 y empataron 19
- Último antecedente: 08/03/2026: Atlas 1-2 Guadalajara
- Próximo partido de Atlas: vs. Necaxa, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Guadalajara: vs. Tigres, sábado 17 de octubre