Atlas vs. Guadalajara: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la Liga MX

El Clásico Tapatío vuelve a encender al fútbol mexicano este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, con Atlas y Guadalajara llegando con necesidades distintas pero el mismo objetivo de no perder terreno en la tabla.
Más allá de los puntos, el derbi siempre tiene un condimento extra en Guadalajara, y esta vez llega con ambos equipos peleando por meterse entre los mejores de la Liga MX. Ganar no solo suma, también pesa en el orgullo de la ciudad.
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo
- Estados Unidos: TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: TUDN
La actualidad de ambos equipos
Atlas llega envalentonado después de ganarle 3-2 a Tijuana como visitante, un resultado que le permitió cortar la mala racha que había dejado la goleada 5-2 en contra ante Toluca. En el medio empató sin mayores sobresaltos frente a Pumas UNAM. Los Zorros están sextos con 17 puntos y necesitan un triunfo de peso para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
Guadalajara, en cambio, llega golpeado. El Rebaño venía de un empate 2-2 ante Club América y de una goleada 3-0 a Pumas, pero cayó 0-2 como local frente a Querétaro en su última presentación, un tropiezo que le bajó el envión. Aun así marcha tercero con 18 puntos y es el favorito para este clásico, algo que lo obliga a borrar rápido esa imagen del último partido.
El historial entre Atlas y Guadalajara
El historial del clásico tapatío es amplio y favorece claramente al Guadalajara: de 64 enfrentamientos, el Rebaño se quedó con 30 triunfos por 17 de Atlas, con 19 empates en el medio. En materia de goles la diferencia también es notoria, 88 contra 62 a favor de los rojiblancos.
Los últimos cruces muestran paridad: Atlas cayó 1-2 en el partido más reciente pero antes había empatado 0-0 y también se llevó victorias como la del 2-3 en octubre de 2024. No hay una tendencia clara en el corto plazo, lo que agrega incertidumbre a un clásico que históricamente domina Guadalajara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/03/2026
|Atlas vs. Guadalajara
|1-2
|Liga MX
|04/01/2026
|Atlas vs. Guadalajara
|0-0
|Club Friendlies
|26/10/2025
|Guadalajara vs. Atlas
|4-1
|Liga MX
|20/04/2025
|Atlas vs. Guadalajara
|1-1
|Liga MX
|28/12/2024
|Atlas vs. Guadalajara
|0-0
|Club Friendlies
|22/11/2024
|Guadalajara vs. Atlas
|1-2
|Liga MX
|06/10/2024
|Guadalajara vs. Atlas
|2-3
|Liga MX
|28/04/2024
|Atlas vs. Guadalajara
|0-1
|Liga MX
|24/03/2024
|Guadalajara vs. Atlas
|0-0
|Club Friendlies
|08/10/2023
|Guadalajara vs. Atlas
|4-1
|Liga MX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
- Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
En síntesis
- Atlas y Guadalajara se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN y TUDN En Vivo.
- Atlas suma 17 puntos en el torneo.
- Guadalajara suma 18 puntos en el torneo.