La casa de las Chivas cambió de nombre en el torneo y los aficionados quedaron confundidos. El trasfondo.

La Selección Mexicana mudará su localía en la fase de grupos de la Copa del Mundo, para trasladarse a uno de los recintos más imponentes del país: jugará en casa en el Estadio Akron. Tras estrenarse en el Azteca, el ‘Tri’ viajará más de quinientos kilómetros para disputar un nuevo partido del Mundial 2026 en Guadalajara, donde lo espera otra multitud.

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El Estadio Akron es el hogar de las Chivas, una de las instituciones más tradicionales e históricas de México, donde acostumbra colmar las tribunas cada fin de semana. Desde su inauguración en el año 2010, el ‘Rebaño Sagrado’ disputa sus partidos como local en esta casa. El edificio se ubica en el municipio de Zapopán, dentro del estado de Jalisco.

En este establecimiento tan particular, la Selección Mexicana disputará su encuentro ante Corea del Sur, por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El estreno fue en Ciudad de México, ahora se mueve a Guadalajara, y el cierre de la fase lo hará de regreso en Ciudad de México. El Estadio Akron ya ultima detalles para recibir a la escuadra nacional.

El Estadio Akron espera por México y Corea [Foto: Getty]

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Durante la Copa del Mundo, este recinto cuenta con un cambio por demás llamativo: modifica su nombre y pasa a llamarse “Estadio Guadalajara” en lugar de Estadio Akron. Con esa denominación figura en todas las plataformas oficiales del torneo, y también en el edificio en sí y en todos los puntos de desarrollo de esta edición del campeonato de selecciones.

Esta situación reside en una imposición de FIFA, que determinó antes del Mundial 2026 un re-bautismo a todas las sedes de los enfrentamientos del torneo. La determinación de la Casa Madre del futbol se basa en que Akron no es un auspiciante del organismo ni del Mundial: lo mismo correrá para todos los estadios que tengan de ‘naming’ un sponsor que no coincida con los oficiales.

45.664 espectadores es la capacidad del Estadio Akron (Estadio Guadalajara) para el Mundial 2026 según aprobaron los directivos de la FIFA previo al comienzo del certamen. Hay boletos totalmente agotados para México vs. Corea del Sur, tal como sucedió en el estreno de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. ¡Qué fiesta se viene en la casa de Chivas!