Alineaciones de Atlas y Puebla por la Liga MX: formaciones probables

Atlas recibe a Puebla este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco. Atlas viene de caer 2-5 ante Club América y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Puebla viene de caer 1-4 ante Monterrey y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlas y Puebla
Atlas (4-4-2): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Milton Valenzuela, Arturo González, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Luís Esteves, Florián Monzón, Ryan Mmaee. DT: Hernán Crespo.
Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, Mathías Tomás, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Eduardo Mustre Torres, Heriberto Jurado. DT: Gerardo Espinoza.
La previa de Atlas y Puebla: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Jalisco
- Historial: 47 cruces — Atlas ganó 18, Puebla ganó 18 y empataron 12
- Último antecedente: 10/01/2026: Atlas 1-0 Puebla
- Próximo partido de Atlas: vs. Atlético San Luis, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Puebla: vs. Pumas UNAM, sábado 31 de octubre