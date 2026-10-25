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Alineaciones de Atlas y Puebla por la Liga MX: formaciones probables

Atlas y Puebla se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Jalisco por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlas vs. Puebla, Liga MX
Atlas vs. Puebla, Liga MX

Atlas recibe a Puebla este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco. Atlas viene de caer 2-5 ante Club América y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Puebla viene de caer 1-4 ante Monterrey y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlas y Puebla

Atlas (4-4-2): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Milton Valenzuela, Arturo González, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Luís Esteves, Florián Monzón, Ryan Mmaee. DT: Hernán Crespo.

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Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, Mathías Tomás, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Eduardo Mustre Torres, Heriberto Jurado. DT: Gerardo Espinoza.

La previa de Atlas y Puebla: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Jalisco
  • Historial: 47 cruces — Atlas ganó 18, Puebla ganó 18 y empataron 12
  • Último antecedente: 10/01/2026: Atlas 1-0 Puebla
  • Próximo partido de Atlas: vs. Atlético San Luis, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Puebla: vs. Pumas UNAM, sábado 31 de octubre
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