Alineaciones de FC Juárez y Tijuana por la Liga MX: formaciones probables

Se viene FC Juárez vs. Tijuana este sábado 10 de octubre en el Estadio Olimpico Benito Juárez desde las 17:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan FC Juárez y Tijuana
FC Juárez viene de caer 1-2 ante León y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Tijuana viene de caer 2-3 ante Atlas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Juárez y Tijuana
FC Juárez (5-3-2): Sebastian Jurado, Alejandro Mayorga, Daniel Pina, Gilberto Sepulveda, Jesus Murillo, Francisco Nevarez, Leonardo Rodriguez, Monchu, Madson, Ricardinho, Oscar Estupinan. DT: Gustavo Lema.
Tijuana (4-1-4-1): Jose Rodriguez, Jesus Vega, Jesus Gomez, Unai Bilbao, Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Aldahir Perez, Ignacio Rivero, Francisco Gonzalez, Ivan Tona, Mourad El Ghezouani. DT: Sebastian Abreu.
Suplentes de FC Juárez: Raymundo Fulgencio, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Eder Lopez, Juan Sigala, Luca Martinez Dupuy, Javier Aquino, Oscar Ortega, Guillermo Ruiz Ortiz, Jan Carlo Carmona.
Suplentes de Tijuana: Elias Manoel, Diego Abreu, Angel Zapata, Jorge Hernandez, Jonathan Padilla, Pablo Nicolás Ortíz Orozco, Frank Boya, Alejandro Magallon, David Orduno, Joban González Cera.
La previa de FC Juárez y Tijuana: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Olimpico Benito Juárez
- Historial: 16 cruces — FC Juárez ganó 4, Tijuana ganó 7 y empataron 5
- Último antecedente: 11/04/2026: FC Juárez 1-2 Tijuana
- Próximo partido de FC Juárez: vs. Cruz Azul, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Tijuana: vs. Puebla, sábado 17 de octubre