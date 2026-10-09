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Alineaciones de FC Juárez y Tijuana por la Liga MX: formaciones probables

FC Juárez y Tijuana se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Olimpico Benito Juárez por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Juarez vs. Tijuana de Caliente, Liga MX
Juarez vs. Tijuana de Caliente, Liga MX

Se viene FC Juárez vs. Tijuana este sábado 10 de octubre en el Estadio Olimpico Benito Juárez desde las 17:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan FC Juárez y Tijuana

FC Juárez viene de caer 1-2 ante León y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Tijuana viene de caer 2-3 ante Atlas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Juárez y Tijuana

FC Juárez (5-3-2): Sebastian Jurado, Alejandro Mayorga, Daniel Pina, Gilberto Sepulveda, Jesus Murillo, Francisco Nevarez, Leonardo Rodriguez, Monchu, Madson, Ricardinho, Oscar Estupinan. DT: Gustavo Lema.

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Tijuana (4-1-4-1): Jose Rodriguez, Jesus Vega, Jesus Gomez, Unai Bilbao, Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Aldahir Perez, Ignacio Rivero, Francisco Gonzalez, Ivan Tona, Mourad El Ghezouani. DT: Sebastian Abreu.

Suplentes de FC Juárez: Raymundo Fulgencio, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Eder Lopez, Juan Sigala, Luca Martinez Dupuy, Javier Aquino, Oscar Ortega, Guillermo Ruiz Ortiz, Jan Carlo Carmona.

Suplentes de Tijuana: Elias Manoel, Diego Abreu, Angel Zapata, Jorge Hernandez, Jonathan Padilla, Pablo Nicolás Ortíz Orozco, Frank Boya, Alejandro Magallon, David Orduno, Joban González Cera.

La previa de FC Juárez y Tijuana: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Olimpico Benito Juárez
  • Historial: 16 cruces — FC Juárez ganó 4, Tijuana ganó 7 y empataron 5
  • Último antecedente: 11/04/2026: FC Juárez 1-2 Tijuana
  • Próximo partido de FC Juárez: vs. Cruz Azul, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Tijuana: vs. Puebla, sábado 17 de octubre
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